El empresario y filántropo Sheldon Adelson, cuya contribución a Israel y la vida judía en todo el mundo, fue sepultado el viernes en una ceremonia privada en Jerusalem con la presencia de familiares cercanos. Falleció el 11 de enero a la edad de 87 años.

La Dra. Miriam Adelson, su esposa y socia en muchos de sus proyectos, lo elogió como alguien que no podía ser reemplazado debido a su gran impacto en tantos niveles.

“Puede parecer extraño, aquí en Jerusalem, el corazón de Israel, que era tan querido para el corazón de Sheldon, estoy elogiando a mi esposo, en inglés, en lugar de en hebreo, pero a Sheldon nunca le gustaron las traducciones simultáneas, y mientras hablo ahora, siente que puede oírme ”, dijo.

“Lo siento mirando, escuchando cada palabra con cada atención magnética que me prodiga, cada día durante nuestros más de 32 años juntos. Así que aquí estoy, Sheldon, a la deriva en un dolor sin fin, sostenido por un amor sin fin. Decir adiós ... Shalom ”.

Ella recordó los muchos años que estuvieron juntos y el esfuerzo conjunto para combatir la enfermedad.

“Fue un privilegio, Sheldon, cada hora, minuto y segundo adicional que tuvimos juntos fue un regalo, y lo siento, lo siento mucho, no pude hacer que dure más. No quiero aceptar este final, no quiero aceptar este acto final. La nuestra es una historia de amor que debe durar para siempre, y continuará, en mi memoria, en mi corazón agonizante, que mientras late, latirá por ti y solo por ti.

—Qué poderoso eras, Sheldon. Calentaste e iluminaste la vida de la gente como el sol; los levantaste, como las olas del mar, tu espíritu era como un viento tempestuoso, innegable, y ahora que te has ido, ¿cómo vamos a seguir? Miro alrededor de Sheldon, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros amigos, a los negocios que construimos, las organizaciones benéficas, los logros políticos históricos… esto durará. Prosperarán en beneficio de toda la humanidad, llevarán con orgullo tu nombre y seguirán tu ejemplo ".

La ceremonia se llevó a cabo en el antiguo cementerio judío del Monte de los Olivos con vistas a la Ciudad Vieja de Jerusalén y al Monte del Templo.

El Dr. Adelson señaló que “los enterrados aquí, en el Monte de los Olivos, resucitarán primero”, una vez que venga el Mesías. Ella dijo que algún día renovaría su asociación, pero "hasta entonces, hasta que estemos reunidos, me separaré de ustedes con líneas de una de nuestras canciones favoritas".

Luego citó de Bette Midler's Wind Beneath My Wings: “Tú eras la que tenía toda la fuerza, una hermosa sonrisa para ocultar el dolor, ¿alguna vez supiste que eres mi héroe y todo lo que quiero que sepas? , por supuesto, lo sé, no sería nada sin ti. Vuela, vuela, vuela alto contra el cielo. Gracias Gracias. Gracias a Dios por ti, el viento bajo mis alas ". Luego se tocó la canción.

Contribución a hospitales, universidades, programas de alcance judío

Adelson ha sido llorado por líderes mundiales y figuras empresariales prominentes de todo el mundo desde que se anunció su muerte a principios de esta semana después de una larga enfermedad.

Su ciudad, Las Vegas, a la que ayudó a reinventarse, tenía exhibiciones masivas en su memoria esta semana a lo largo del Strip.

En Israel y el mundo judío, Adelson fue comparado esta semana con otros importantes filántropos judíos y gigantes sionistas, debido a su masiva contribución a hospitales, universidades y programas de alcance judío (incluidos cientos de millones de dólares para el proyecto Taglit-Birthright que trajo cientos de de miles de jóvenes judíos al país), así como a sus incansables actividades para ayudar a que Israel sea más fuerte y más seguro.

Muchos le dan crédito por el exitoso esfuerzo para que Estados Unidos y otros países reconozcan a Jerusalén como la capital de Israel, comenzando con el reconocimiento oficial estadounidense en diciembre de 2017.

El jueves, cuando el ataúd de Adelson llegó a Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu presentó sus respetos y permaneció junto a él durante varios minutos, para luego reunirse con el Dr. Adelson y otros miembros de la familia.

Este artículo apareció originalmente en Israel Hayom.