Diario Judío México - El ser humano es un ser sociable, es decir necesita del contacto con sus seres más cercanos, más el detalle es que el confinamiento a traído problemas cada vez más recurrentes dentro las familias y la convivencia es cada vez menos soportable, debido al estrés que se va acumulando.

Psicológicamente la pandemia traerá consigo efectos secundarios y más para aquellas personas que no están logrando manejar el estrés que produce la convivencia diaria.

Los conflictos son constantes si no se tienen las habilidades sociales y emocionales para manejar los momentos de enojo y tensión.

Hay tres situaciones donde se puede ver de manera regular el cómo se expresa el enojo:

Enojo suprimido: es donde la persona solo está pensando en lo que le provoca el enojo e internamente insulta o maldice, más en ningún momento expresa su sentir y las consecuencias de esta modalidad son: dañar su salud física a nivel cardiovascular, gastrointestinales o inmutarios.

Enojo expresado explosivamente: es aquel que se externa a través de insultos, gritos e incluso agresiones físicas y sus consecuencias radican en que se tienen problemas interpersonales e impiden una sana convivencia.

Enojo expresado asertivamente: esta es la forma más saludable de externarlo ya que se expresa verbalmente la molestia sin ofender a la otra persona solo utilizando palabras, gestos, tonos de voz y comportamientos que marquen claramente la molestia con la idea de aclarar la situación que genera las molestias.

A continuación dejo este relato llamado “¿Por qué la gente grita cuando está enojada?” (Villamarín M., 2007)

Un sabio preguntó a sus estudiantes lo siguiente: — ¿Por qué la gente se grita cuando está enojada?

Los hombres pensaron unos momentos: — Porque perdemos la calma —dijo uno— por eso gritamos.

— Pero, ¿por qué gritar cuando la otra persona está a tu lado? —Preguntó el

sabio—. ¿No es posible hablarle en voz baja? ¿Por qué gritas a una persona cuando estás enojado?

Los hombres dieron algunas otras respuestas pero ninguna de ellas satisfacía al sabio.

Finalmente él explicó: — Cuando dos personas están enojadas, sus corazones se alejan mucho. Para cubrir esa distancia deben gritar, para poder escucharse. Mientras más enojados estén, más fuerte tendrán que gritar para escucharse uno a otro a través de esa gran distancia.

Luego el sabio preguntó: — ¿Qué sucede cuando dos personas se enamoran?, ellos no se gritan sino que se hablan suavemente, ¿por qué? -Sus corazones están muy cerca. La distancia entre ellos es muy pequeña.

El sabio continuó: — Cuando se enamoran más aún, ¿qué sucede? – No hablan, sólo susurran y se vuelven aún más cerca en su amor. Finalmente no necesitan siquiera susurrar, sólo se miran y eso es todo. Así es cuan cerca están dos personas cuando se aman.

Luego el sabio dijo: — Cuando discutan no dejen que sus corazones se alejen, no digan palabras que los distancien más, llegará un día en que la distancia sea tanta que no encontrarán más el camino de regreso.

Bibliografía:

Villamarín M., (2007) ¿Por qué la gente grita cuando está enojada? Blog: El secreto de todo éxito es ser feliz. Disponible en: https://www.tuyaeresfeliz.com/blog/frases-sabias/%C2%BFpor-que-la-gente-grita-cuando-est%C3%A1-enojada/

