Esta semana en The Voice of the Silence entrevistamos a la maravillosa artista Daniela Mansur, una joven diseñadora que después de asistir a La Marcha de la Vida y documentar su sentir respecto a esta en bocetos hechos por ella misma, decidió expresar las historias de los sobrevivientes a través del arte.

Daniela considera de gran importancia el arte terapia. Esta sucede en el momento en el que el sujeto a través de la manifestación artística; permite el autoconocimiento, el desarrollo personal y la expresión emocional como parte de un proceso de sanación interior y reconciliación con la propia historia.

Es así como esta joven diseñadora comenzó un pequeño proyecto de expresión artística y emocional durante la Marcha de la Vida y que durante el 2020 tomó impulso cuando Daniela creó obras a partir de los testimonios de sobrevivientes y las hizo llegar a los mismos, fundando lo que hoy conocemos en redes sociales como: Tributart.

Estas manifestaciones, reconocidas como tributos por su creadora, buscan honrar a los sobrevivientes. El proceso de elaboración de cada pieza es único y exhaustivo. Daniela investiga la historia de los supervivientes, selecciona los elementos más significativos de la misma y plasma en cada obra la esperanza que representa el que cada uno de estos hombres y mujeres que lucharon por su vida, lograran salir adelante y hoy, valientemente, nos recuerdan que esos hechos no deben pasar nunca más.

Es por esto que cada obra, como cada historia, es única. Daniela también ha elaborado tributos a las víctimas anónimas, como los niños asesinados en los campos de concentración y extermino, los gemelos víctimas de los experimentos médicos nazi y un cuadro muy especial en remembranza a la comunidad de Tykocin, la cual fue liquidada en los bosques de Polonia. Por último, Daniela ha realizado algunos tributos en memoria de los Justos entre las Naciones, aquellas personas que pusieron su vida en riesgo por salvar a quienes fueron perseguidos por el Tercer Reich y que merecen ser recordados por su heroísmo y bravura.

La importancia de Tributart se encuentra, no solo en la apreciación y creación artística, sino en el papel de la memoria impresa en el arte. Las obras gráficas, pictóricas y escultóricas han trascendido de generación en generación y hoy en día conservamos piezas de hace miles de años y éstas nos recuerdan la historia de la humanidad. El arte, como expresión visual de los sentimientos y acontecimientos, logra transmitir al público general el recuerdo, la memoria y el acontecer histórico. Es un medio de transmisión de gran importancia, particularmente para las nuevas generaciones que aprenden visualmente. Tributart es la oportunidad de conmover el alma de los jóvenes y contarles los testimonios de los sobrevivientes, de llegar a la juventud e interesarla en Shoá y no olvidar nunca.

Bajo esta misma directriz, Daniela ha elaborado un libro de edición de autor titulado Holocausto sin Palabras. Diario de arte terapia, que muy pronto saldrá al mercado y estará disponible para todos los interesados en adquirirlo.

Recordemos que las ciencias sirven al crecimiento intelectual del hombre, pero el arte sirve al espíritu, lo acrecienta, lo desahoga y lo libera. Un hombre sin arte, es un hombre vacío.

Los invitamos a seguir este maravilloso proyecto en Instagram:

https://www.instagram.com/tributart/?hl=es-la