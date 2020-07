Sadetzki elogió la forma en que el gobierno manejó el brote antes de la reapertura de la economía, pero fue muy crítico sobre lo que sucedió después.

“[…], He llegado a la conclusión de que, dadas las nuevas condiciones que se han creado, en las que mi opinión profesional no es aceptada, ya no puedo ayudar de manera efectiva a detener la propagación del virus “, dijo Sadetzki en un comunicado, citado por El Haaretz todos los días.

Más específicamente, el ex funcionario cree que la primera fase fue un éxito porque “puso la vida de las personas antes que cualquier otra consideración”, mientras que la segunda fase fue sobre una reapertura rápida de la economía.

“Los logros de la primera ola fueron cancelados por la apertura amplia y rápida de la economía. La transición a la segunda fase en Israel fue mucho más extensa y rápida que en otros países occidentales”, dijo. “La atmósfera en la que se abordó la enfermedad y la forma en que se tomaron las decisiones cambiaron fundamentalmente, y los resultados se hicieron evidentes con el fuerte aumento de la curva de infección”.

El aumento diario en el número de casos de coronavirus en Israel ha aumentado considerablemente durante la semana pasada, más del doble desde la reapertura a más de 1,000 por día.

La cifra acumulada de Israel, hasta el martes, ha alcanzado 31.886 casos confirmados, incluidas 342 muertes y 18.192 recuperaciones.