Durante varios meses hemos experimentado una especie de Guerra, la cual se oía por el mes de marzo del 2020 aproximadamente, de pronto anunciaron a nivel mundial sobre una pandemia, sobre un virus, sobre algo que estaba sucediendo en China, algunos les paso desapercibido, pero no se imaginaron lo terrible de esta Guerra sin armas, pero si de una Guerra sobre un arma que afectaría la salud a nivel mundial, fomentaron el aislamiento de la sociedad, pero todo se fue de control pues hoy en la actualidad hay millones de contagiados y muertos, debemos recordar que el mundo está con los mejores sistemas de comunicación y más por vía aérea y lo cual una persona en tal solo unas horas puede llegar al otro lado del mundo, pero el virus también lo ha logrado, se promovió el resguardarse en los hogares, pero aún así ya todo el mundo estaba contagiado tanto en la salud como en lo económicamente y muchas empresas tuvieron que bajar la cortina y decir un adios definitivo, muchos se quedaron sin trabajo, rogándoles a los gobiernos un apoyo, algunos cedieron, pero otros lo vieron como un negocio y lo manejaron como un crédito y no se diga que esto provocó una ola de saqueos, robos, asaltos en transportes públicos por el simple hecho de poder satisfacer sus necesidades de alimentación, muchos que gozaban de disfrutar un parque, un gimnasio, un centro comercial o quizás ver una buena película en una sala de cine, tuvieron que ver la realidad y no ver la película, todo era una realidad y que de pronto llego el intermedio, pero un intermedio que a durado ya casi 1 año y que aún así no sabemos cuando va a terminar, sin embargo en tan solo unas semanas se encontró una vacuna, eso dicen, en 1 año, cuando muchas vacunas toman años en desarrollarse y que así como una serie de televisión o una película, hay varias versiones de la misma, entre rusa, china, americana, ¿Cuál será la del mejor rating? Pues esto todavía queda en duda pero van creando una esperanza para que esto ya acabe, sin embargo los líderes políticos se han aprovechado de esta situación para hacer campaña, porque solamente piensan en el poder y que ni siquiera a pesar de la pandemia, esto no les está haciendo cosquillas y más bien se han querido hacer más populares por esta situación.

El mundo señores está en pausa y la misma nos da una sensación de tristeza, pero también es un momento para darle "Play" a la familia, porque muchas veces en la situación "normal" y cuando el mundo estaba en constante movimiento, a veces los miembros de la familia ni siquiera tenían esos minutos para atender a los suyos y solamente decir "estoy cansado, mañana lo vemos" lo más importante es que la situación de la pandemia también tenga su lado positivo, así como se oye, porque como estamos en casa, es el momento clave para poder convivir más y poder reproducir nuestras relaciones entre hermanos, papá y mamá y vecinos quizás.

El Covid 19 nos deja quizás una experiencia de valorar lo que tenemos, algunos ya se han ido, pero aquellos que todavía gozamos de salud, es una enseñanza de tener quizás higiene y más cuidado en nuestros hábitos, ya que podemos ser vulnerables tanto jóvenes como gente de la tercera edad, porque el Covid 19 le puede dar un "Alto" a las personas y ya jamás que el mundo siga a la siguiente escena, tenemos que tomar precauciones y limitarnos, porque más vale esperar que desesperar, tenemos que buscar el control para no caer y que pronto nos levantemos y podamos seguir reproduciendo las escenas tan maravillosas que tuvímos antes.