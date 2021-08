Me ambezi ke un djudio no tiene derrito (derecho) de yerrarse, de no ser perfekto, de amostrarse mediokro... Mos estan asperando a la punta de la kaleja por burlarsen, aharvarmos de todos las maneras porke somos diferentes, mas intelijentes, mas kapaches por seguro ! El selo mantiene el odyo ke sienten para mozotros. Es natural ? Si ! Somos superiores porke son eyos (los payizes del mundo) ke en rechesandomos, mos kuvrieron de fama, de espanto de no reushir, de lavorar mas de los otros para sovrebivir, ser fuertes i unidos delantre de muestros enemigos sin piedad.

[ACIDEYARSE v. en Judeo Espanyol tomado del Turko = sintir piadad, tener lastima

ACINDIRMAK v. en Turko = azer de manera ke la gente se adjideyen.. ke tengan piedad, lastima.

ACIMASIZ adj. en Turko = crual, "sans pitie " en fransez "without mercy" en ingles. Sin piadad. ]

I.. mijor fuimos, i mas rikos fuimos, i mas savyos fuimos i mas adelante mos fuimos i MAS se selaron, mas mos odyaron.....( i yo no tengo paranoya !)

Kuryozo : Un dia ke estava kaminando en un kartye prove de Istanbul vide un viejiziko asentado delantre de su kazika. Me aserki de el, le ize una soriza i le di la mano para saludarlo ! El hombre penso ke elmundo se torno a la roves ! Sinko minutos dospues se sintyo mi mijor amigo i empesimos a avlar de todo, su manseves, sus suenyos, sus espantos i lo ke izo en su vida. Me konfio todo en su innosensya i en su buendad. Es alora ke le demandi.. : "Keres bien a los judios ? Ke pensas de eyos ?

Bendicha mi madre ! Mil guerkos del Gehinnam (Infierno) ! Se le abolto la kara de buendad i vide komo un masko de negrigura, un odyo sin fin en sus ojos kansados pormodo de su edad ! Bueno... Todo lo ke le puide kitar fueron pokas palavras... Las palavras del mas de 80 por syen del puevlo en la mizma kondisyon sosyal, ekonomika i kultural de este viejiziko !

- Ke se arrematen i ke ni uno solo sovrebiva en este mundo !

- Porke ? le demandi - no saviya porke !

- Porke ? Tu no pensas ansina ? Matan muestros ermanos innosentes en Palestina ! Son amigos de los Amerikanos negros ! (perdon ! es la Amerika negra ke era muestro amigo !) Son feyos i eskasos! Son suzyos i ladrones....(esperi ke me diga sovre lo de la nariz (!) -- esto no vino!) Ademas no son kreyentes en Allah ! Son uzureros i te travan la sangre !

Kuryozo eh ? Ni ke sinti odyo por el ! Nada... un poko triste solo por sierto ! No era su kulpa. Es ansina ke le aviyan ambezado... su famiya, sus amigos, la media, mizmo los del Governo ! Odyo i ignorensya... Estava karesando un gatiko de la kaye.

Me esparti del viejiziko kon una soriza i dandole la mano otra vez. No daria dingun rezultado de eksplikarle kozas ke no entenderiya ! Tiempo pedrido ! Lo deshi un poko sorprendido. No saviya kualo pensar de esta mujer ke no era de sus entornos. De bastante leshos me yamo i me demando si puediya ofreserme un te. Le mostri la hora i ize el djesto ke no teniya tiempo i ke deviya partir.