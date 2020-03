Diario Judío México - Lo que los atentados suicidas de la Segunda Intifada no pudieron hacer en cinco años, lo que decenas de miles de cohetes de Gaza no pudieron hacer en una década, lo que el asesinato del comandante iraní de la Fuerza Quds Qasem Soleimani no pudo hacer en enero, el nuevo coronavirus ha logrado hacerlo en menos de una semana: alterar fundamentalmente la vida diaria de Israel.

Se cancelaron vuelos, se aplazaron conferencias internacionales, se anularon los desfiles anuales de Purim, se celebraron eventos deportivos sin espectadores, decenas de miles de personas se refugiaron en sus hogares: bienvenidos a Israel, alrededor de marzo de 2020.

Qué diferencia hace dos meses.

En enero, mientras gran parte del mundo estaba nervioso por la amenaza de Irán de tomar represalias por el asesinato de Soleimani, los israelíes lo tomaron todo con calma.

Mientras millones de personas inundaban las calles de Teherán para el funeral de Soleimani, los altos funcionarios iraníes amenazaron con vengarse de los EE. UU. e Israel, ya que la historia fue el tema principal durante días en los periódicos de todo el mundo advirtiendo que una guerra importante estaba a la vuelta de la esquina, los israelíes bostezaron .

La historia no dominó las noticias aquí, y los israelíes no alteraron sus vidas ni un ápice.

El contraste entre la reacción a las amenazas y las bravuconadas de Irán y la reacción al virus COVID-19 es asombroso. La amenaza iraní de incinerar a Tel Aviv no se registró en absoluto. El coronavirus está registrando un nueve en la escala de Richter del país, forzando un cambio drástico en la forma en que los israelíes viven sus vidas.

Esta vez, mientras el mundo está en pánico, Israel está en pánico con él, tal vez aún más. Y uno de los aspectos interesantes de la reacción israelí al virus es que parece tan poco israelí, que va muy en contra de cómo les gusta percibirse a los israelíes.

Los israelíes se ven a sí mismos como personas probadas en la batalla y endurecidas por la tragedia que no se asustan ni se amilanan fácilmente. Y, con la excepción de cómo el país se cierra ante una rara tormenta de nieve, esta autopercepción es en su mayor parte precisa: un ataque terrorista mortal golpea las calles por la tarde, por la tarde la gente vuelve a la misma carretera; los cohetes caen implacablemente sobre Sderot, sin embargo, más personas se mudan a esa ciudad.

Mire el viaje israelí al Sinaí, por ejemplo. El gobierno ha advertido durante años a los israelíes, especialmente durante las temporadas festivas, que no viajen allí, debido a amenazas terroristas concretas. Sin embargo, año tras año, se establecen nuevos récords de israelíes que cruzan en el puesto de control de Taba para ir a acampar en el Sinaí. Pregunte a la gente por qué y responden que las posibilidades de morir en un accidente automovilístico en la Ruta 1 son mayores que ser decapitado por el Estado Islámico en la playa de Dahab. El subtexto: una pequeña amenaza terrorista no nos va a disuadir.

Y, de hecho, el jefe de Hezbollah, Hassan Nasrallah, se jacta de la próxima tormenta de misiles, las amenazas de Irán, incluso el verdadero terrorismo en las calles no ha impedido que los israelíes vivan como quieren. Esta resistencia, esta falta de voluntad para acobardarse ante las amenazas o cambiar de dirección ante los peligros, es un secreto para la fortaleza y la supervivencia de este país.

Hasta ahora.

El coronavirus ha alterado repentinamente la vida aquí de una manera completamente inesperada. ¿Por qué? Debido a la sensación de una falta total de control.

Los israelíes no entran en pánico a la luz del terrorismo y la guerra, porque, en su mayor parte, confían en que las FDI pueden hacer frente a esos peligros. No existe tal confianza con el virus actual. El país ha demostrado históricamente que tiene una gran confianza en sus jefes de personal, independientemente de quiénes sean. Sin embargo, esa confianza no se extiende al Ministro de Salud, Ya’acov Litzman.

Y algunos de los pasos que ha tomado el gobierno, como abrir esta semana las boletas de las personas en cuarentena con el virus por personas con trajes blancos con guantes y máscaras, algo que los expertos en salud dijeron que era «excesivo», hace poco para infundir confianza . El país, como otros en el mundo, no está muy seguro de cómo combatir esta nueva plaga, y como resultado está tomando precauciones y más precauciones y más precauciones además de eso.

La prohibición de Israel a los visitantes de un grupo de países europeos se encuentra entre los pasos más severos tomados en el mundo. ¿Por qué dar este paso? Porque puede.

En Europa, donde el virus se está propagando, los países de la Unión Europea no tienen forma de cerrar sus fronteras abiertas. Israel, por otro lado, puede y lo está haciendo en un esfuerzo por prevenir la propagación del virus. Aquí está muy dispuesto a errar por el lado de la precaución.

En el proceso, sin embargo, está pidiendo a los israelíes que sean, bueno… muy poco israelíes.

En primer lugar, está pidiendo a los israelíes, principalmente a aquellos que deben ponerse en cuarentena, una dosis de disciplina y una disposición a escuchar instrucciones por las que los ciudadanos del país no son particularmente conocidos.

Esta dificultad para cumplir con las reglas surgió hace unas semanas durante el pico de la crisis en la Princesa Diamante, cuando 14 israelíes se encontraban entre las 3.700 personas en cuarentena a bordo del crucero. Un presentador de un programa de radio, que habló con un hombre israelí al que se le ordenó encerrarse en su habitación en el barco durante dos semanas, le preguntó si realmente se estaba quedando en su habitación, o si a través de «kombinot» (astucia) pudo escaparse, de vez en cuando, para tomar un poco de aire fresco.

La premisa de la pregunta lo decía todo: los israelíes no van a escuchar este tipo de instrucciones, ya que muchos tienen dificultades para obedecer a una azafata que les dice en un vuelo desde Nueva York a Tel Aviv que no abandonen sus asientos hasta que el avión llegue a una parada completa y la señal del cinturón de seguridad ya no está encendida. Seguir instrucciones, obedecer las reglas cotidianas, no son rasgos fuertes del carácter israelí.

Consciente de esto, el Ministerio de Salud, en su página sobre cómo lidiar con el virus, tiene un formulario en línea donde las personas pueden denunciar a amigos, parientes, vecinos y conocidos que están incumpliendo los términos de su cuarentena. Si las personas no escuchan por sí mismas, si piensan que las reglas no se aplican a ellas, entonces esto tiene la intención de asustarlas para que cumplan.

«La crisis de la corona está mostrando todo lo bello de los israelíes», dijo una mujer en una parodia que se difundió esta semana en las redes sociales. «En el momento de la verdad, todos se alistan, se levantan e informan sobre otros israelíes».

El coronavirus también está cambiando la forma en que las personas viven de maneras muy básicas, desde obligarlas a cancelar viajes al extranjero (viajar se ha convertido en una parte tan importante de la vida israelí como el falafel) a obligarlas a renunciar a besar mezuzot para no propagarse o contraerse gérmenes

«No se den la mano», dijo el primer ministro Benjamin Netanyahu en una conferencia de prensa el miércoles, haciendo eco de las instrucciones emitidas por el Ministerio de Salud. Y eso es algo que resultará muy difícil en este país feliz de manos, donde todos parecen estar tocándose, abrazándose y besándose en dos mejillas.

Los israelíes, reconoció Netanyahu, están llamados a hacer algo «que está en contra de nuestro carácter y en contra de la naturaleza humana, en contra de nuestra naturaleza como pueblo y sociedad, para abstenerse de estrechar la mano».

«No hay otra opción», dijo. Luego, juntando sus manos frente a él en un saludo tradicional indio, agregó: «Puedes adoptar el estilo indio y decir ‘Namaste’».

El vicealcalde de Jerusalén, Fleur Hassan-Nahoum, tomó Twitter para incluso agudizar las pautas del Ministerio de Salud.

“Público en general: trate de evitar abrazos, besos y cualquier contacto innecesario con sus amigos. Ashkenazim, continúen como siempre ”, bromeó.

La conclusión, sin embargo, es que el coronavirus que golpeó como un maremoto esta semana es una fuerza que obliga incluso a este país, que se enorgullece de su capacidad de continuar como siempre, incluso en las circunstancias más difíciles, alteró el rumbo … por lo menos temporalmente

Traducido para Porisrael.org por Dori Lustron