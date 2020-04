Sin embargo, eso no significa que no se deban tomar precauciones. Tras manipular correo, paquetes o leer el periódico, desecha los empaques y lávate las manos. Si todavía te sientes especialmente ansioso respecto a tocar esos artículos, cumple con los lineamientos del estudio de The New England Journal y simplemente deja que pasen 24 horas antes de manipular el correo y los paquetes.

¿Qué tanto debo preocuparme por el riesgo de infección si salgo a pasear al perro o a ejercitarme? Las posibilidades de contagiarse del virus en exteriores son extremadamente bajas, siempre y cuando mantengas una distancia prudente de otras personas.

“Estar al aire libre es seguro, y ciertamente no hay nubes de gotículas respiratorias cargadas de virus merodeando por ahí”, afirmó Lidia Morawska, profesora y directora del Laboratorio Internacional de Calidad del Aire y Salud de la Universidad de Tecnología de Queensland, en Brisbane, Australia.

“Primero, cualquier gotita respiratoria infecciosa exhalada al aire libre se diluye rápidamente en el aire, así que sus concentraciones enseguida se vuelven insignificantes”, dijo Morawska. “Además, la estabilidad del virus al aire libre es muchísimo menor que en espacios cerrados. Así que estar afuera no es realmente un problema, a menos que estemos en un lugar muy concurrido, lo que de todas maneras no está permitido en la actualidad. Es seguro ir a dar un paseo o trotar y no preocuparse por el virus en el aire, y no hay necesidad de lavar de inmediato la ropa”.

He leído que, al llegar a casa de un paseo, debo quitarme los zapatos y limpiarlos. ¿Debo gastar mis preciadas toallitas desinfectantes en eso? Los zapatos pueden albergar bacterias y virus, pero eso no significa que sean una fuente común de infecciones. Un estudio de 2008 encargado por Rockport Shoes encontró un montón de asquerosidades, incluyendo bacterias fecales, en las suelas de nuestros zapatos. Un estudio reciente de China reveló que la mitad de los trabajadores de la salud que participaron tenían coronavirus en los zapatos, lo cual no es de sorprender porque venían de hospitales con pacientes infectados.

Entonces, ¿qué debemos hacer con respecto a los zapatos? Si tus zapatos se pueden lavar, puedes meterlos en la lavadora. Algunos lectores preguntaron sobre limpiar las suelas de sus zapatos con toallitas. Eso no se recomienda. No solo es desperdiciar una buena toallita desinfectante (todavía hay escaso suministro de ellas), sino que traslada gérmenes que podrían permanecer en la suela de tus zapatos o en el piso directamente a tus manos.

Puedes intentar no pensar en las cosas que acechan en tus zapatos o puedes tener una conversación con tu familia sobre adoptar la costumbre de dejar los zapatos en la entrada del domicilio. Ya hemos escrito sobre las ventajas y desventajas de quitarse los zapatos en la entrada en este artículo. Si tienes un niño que gatea o juega en el piso, un familiar con alergias o alguien con un sistema inmunitario comprometido, un hogar sin zapatos podría ser una buena idea para mantener una higiene general.