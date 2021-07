Una inscripción que data de hace unos 3.100 años con el nombre de un juez bíblico Jerubbaal fue descubierta en las excavaciones en Khirbat er-Ra‘i, cerca de Kiryat Gat en el Distrito Sur de Israel, anunció el lunes la Autoridad de Antigüedades (IAA).

Los investigadores destacaron que si bien no puede haber ninguna certeza sobre si la inscripción se refiere a la figura mencionada en el Libro de los Jueces, este descubrimiento ofrece importantes conocimientos sobre la conexión entre el texto bíblico y la realidad histórica.

Las inscripciones de ese período, los siglos XII-XI a.C., son extremadamente raras. Toda la datación se ha realizado tanto a través de la tipología cerámica como del radiocarbono de muestras orgánicas encontradas en el mismo estrato arqueológico.

La escritura, entintada en una jarra, marca la primera vez que el nombre Jerobaal se encuentra fuera del texto bíblico. Se cree que el dueño escribió su nombre en la jarra.

“El nombre Jerubbaal es familiar de la tradición bíblica en el Libro de los Jueces como un nombre alternativo para el juez Gideon ben Yoash”, según el profesor Yosef Garfinkel y el arqueólogo Sa‘ar Ganor de la Universidad Hebrea de Jerusalem.

Garfinkel y Ganor codirigen las excavaciones en el sitio con el Dr. Kyle Keimer y el Dr. Gil Davies de la Universidad Macquarie en Sydney, Australia, un socio en la excavación junto con la IAA.

“Se menciona por primera vez a Gedeón como combatiente de la idolatría rompiendo el altar de Baal y cortando el poste de Asera”, explicaron. “En la tradición bíblica, se le recuerda entonces como quien triunfó sobre los madianitas, que solían cruzar el Jordán para saquear cultivos agrícolas. Según la Biblia, Gedeón organizó un pequeño ejército de 300 soldados y atacó a los madianitas por la noche cerca de Ma‘ayan Harod “.

“Al día siguiente, Jerobaal, es decir, Gedeón, y todas las tropas que estaban con él acamparon por encima de En-harod, mientras que el campamento de Madián estaba en la llanura al norte de él, en Gabaat-moreh”, se lee en un versículo del Capítulo 7 del Libro de los Jueces.

Khirbat er-Ra‘i ha sido excavado desde 2015. Según Garfinkel, el sitio ya era conocido por la encuesta realizada por arqueólogos británicos en el siglo XIX.

El equipo decidió renovar las excavaciones porque en la superficie del sitio encontraron cerámica muy similar a los artefactos descubiertos en Khirbat Qeiyafa, una antigua ciudad fortificada de la época del rey David, alrededor del siglo X a. C.

“Pensamos que podríamos encontrar otra fortaleza, pero en cambio solo encontramos seis habitaciones que datan de ese período, por lo que parece que en ese momento podría haber sido solo una pequeña aldea”, dijo el arqueólogo.

Sin embargo, resultó que ese sitio parecía haber alcanzado su apogeo uno o dos siglos antes, es decir, en la época de los Jueces.

Khirbat er-Ra‘i se encuentra cerca de un importante sitio arqueológico, donde una vez estuvo un centro, Laquis, que a menudo aparece en la Biblia. A mediados del segundo milenio a. C., Laquis era una destacada ciudad cananea. Según el Libro de Josué, poco después fue destruido por los israelitas cuando conquistaron la Tierra de Israel al final de su

vagabundeos en el desierto después de su Éxodo de Egipto.

La ciudad filistea de Gat también estaba cerca.

Según los hallazgos arqueológicos, incluida la arquitectura y la cerámica, Khirbat er-Ra‘i era principalmente un sitio cananeo, pero con una fuerte influencia filistea, según Garfinkel.

“Creo que el sitio estaba habitado principalmente por refugiados cananeos, que vinieron a vivir bajo la hegemonía filistea”, dijo.

La inscripción, que fue descifrada por el experto en epigrafía Christopher Rolston de la Universidad George Washington, tiene cinco letras: yod (rota en la parte superior), resh, bet, ayin, lamed.

Si bien los nombres de las letras pueden sonar familiares para los hablantes de hebreo, el alfabeto no era el alfabeto hebreo, sino más bien un alfabeto a partir del cual evolucionaría el hebreo siglos después.

“La escritura alfabética fue inventada por los cananeos y la influencia egipcia alrededor de 1800 a. C.”, señaló Garfinkel. “Continuaron usando esta escritura, que evolucionó a partir de los jeroglíficos egipcios en la Edad del Bronce Final [1500-1200 a. C.] y la Edad del Hierro I [1200-1000 a. C.]. Las escrituras hebrea y fenicia se desarrollaron solo a mediados del siglo X a. C. ”

El hecho de que la afiliación cultural del sitio no fuera israelita no excluye que la inscripción se refiera al Jerobaal mencionado en la Biblia. Los investigadores enfatizaron que no puede haber certeza en una dirección o en otra. Pero incluso si el nombre en realidad se refería a otro Jerobaal, el artefacto aún arroja una luz importante sobre la conexión entre el texto bíblico y el período que describe.

“En vista de la distancia geográfica entre la Sefela y el valle de Jezreel, esta inscripción puede referirse a otro Jerobaal y no al Gedeón de la tradición bíblica, aunque no se puede descartar la posibilidad de que el cántaro perteneciera al juez Gedeón”, Garfinkel y Ganor dicho. “En cualquier caso, el nombre Jerobaal era evidentemente de uso común en la época de los jueces bíblicos”.

“Como sabemos, existe un debate considerable sobre si la tradición bíblica refleja la realidad y si es fiel a las memorias históricas de los días de los Jueces y los días de David”, agregaron.

Jerubbaal sólo aparece en la Biblia en el período de los jueces, remarcaron Garfinkel y Ganor y, sin embargo, “ahora también se ha descubierto en un contexto arqueológico, en un estrato que data de este período”.

“De manera similar, el nombre Ishbaal, que solo se menciona en la Biblia durante la monarquía del rey David, se ha encontrado en estratos que datan de ese período en el sitio de Khirbat Qeiyafa”, dijeron además refiriéndose a un descubrimiento anterior que escrito.

“El hecho de que se mencionen nombres idénticos en la Biblia y también se encuentren en inscripciones recuperadas de excavaciones arqueológicas muestra que los recuerdos se conservaron y se transmitieron de generación en generación”, concluyeron Garfinkel y Ganor.