Diario Judío México - Rememorando películas que han pasado a ser clásicos cinematográficos como La Misión, realizada por Roland Joffé en 1986 o evocando el inolvidable Por un Puñado de Dólares, Western italiano dirigido por el mítico Sergio Leone y recientemente The Hateful Eight ganadora de un Oscar de Quentín Tarantino todas las cuáles han tenido un vínculo en común, estamos refiriéndonos a las bandas sonoras que fueron compuestas por el célebre director Ennio Morricone, romano, italiano a quién en estos días se le ha entregado su segundo Oscar a distancia de 10 años, en cuya ceremonia le fue conferido por su producción (2007), específicamente ahora es otorgado por su labor musical en The Hateful Eight. Basta pensar, que la banda sonora no es una ornamentación, ciertamente es todo lo contrario forma parte fundamental de la estructura de la película. De esta manera será componente indispensable, englobada en la articulación del film, siendo la exaltación de la narración misma, entre pensamientos y reflexiones de ritmos relacionados a componentes semejantes como son la fotografía, el diálogo etc., que contribuyen a destacar acciones o movimientos de personajes. Ha sido Ennio Morricone engendrador de partituras prodigiosas que nos entregarán auténticas emociones, quizás tantas que nos van a trasladar más allá de … va insinuando lo sublime, ansíe transmite el deseado invitó de ir ingresando a ese tiempo cinematográfico, seremos acompañantes de quién se ha entregado totalmente hacia los espectadores, quiénes lo siguen, lo aprecian y adoran su música. Como no convertir aquellas sinfonías en remembranzas existenciales especialmente cuando estamos sentados en una butaca contemplando La Misión cuyas melodías irán a recoger el exhalo de la Amazonía para traspasarla a inolvidables partituras ideadas por Ennio Morricone. Su labor es caracterizada, ciertamente por su gran profesionalidad y gran talento creativo, ha plasmado sensaciones como notable músico romano que es.

Y bien, ¿Quién o quiénes? …. Han tatareado alguna vez un fragmento musical suyo, probablemente ha sido por un puñado de dólares. ¿Quizá? Miles de espectadores han quedado sin suspiro maravillados, adorando la acción que vendrá.

Es aquel placer, de dedicación total de un auténtico romano, que no omite su verdadero origen siendo Frosinone, sin embargo, a amado donde ha nacido en Roma en 1928. Se dedicó desde muy joven a la música, así estudia trompeta en la Academia Nacional de Santa Cecilia. Tendrá recuerdos especiales todavía aún más agradecimientos para su maestro Goffredo Petrassi. Proseguirá más tarde su desempeño como compositor y director de orquesta. Su existencia la ha trascurso en el rione romano trastevere, siempre allí donde el dialecto romanesco flota entre estrechos pasajes adonde incluso todavía flamean las recién lavadas sabanas rozando las cabezas de los paseantes, aún allí los pisos son estrechos que permanecen así desde la antigüedad, importante lugar de tradiciones ahí la vida bulle en la calle o en el bar o en el fornaio. Trastevere es el barrio donde ha vivido el maestro Morricone desde siempre, donde habita un típico romano. No podemos olvidar el primer saludo de Karol Wojtyla como Papa, lo hizo en típico romanesco Se mi sbaglio mi corrigereti.

Morricone se ha inspirado en grandes valores los cuales los vuelca en sus espléndidas composiciones, valores de la familia, el matrimonio, la lealtad y tiene mucho a la amistad aquella que nace desde la infancia o durante la escuela básica. Es allí donde inició su hermandad con Sergio Leone, en 1946 se reencuentran reforzando esa amistad para trabajar juntos en clásicos spaghetti western. En 1964 la cinta por un puñado de dólares tendrá un éxito mundial y su música será recordada eternamente compuesta por Morricone. Colaborará con tantos notables directores entre ellos; Bernardo Bertolucci, Carlos Verdone, John Carpenter, Quentín Tarantino, Bruno Nicolai, Duccio Tessari, Damiano Damiani, Darío Argento etc. todos nombres ilustres en el mundo del cine. Será asistente musical de la RAI. Entre sus roles ha estado el de director de orquesta del teatro de la Escala de Milán. Su labor abarca música compuesta para bandas sonoras de películas de cine y tv en los distintos géneros, fantaciencia, thriller, comedia, el drama, etc. (generando bandas sonoras 500-100). Sus más celebre composiciones; Por un Puñado de dólares, La Misión, Los Intocables de Elliot Ness de Brian de Palma, El Bueno El Malo y El Feo de Sergio Leone, The Hateful Eight está última es una innovación, mucho más libre, pero a la vez bastante compleja, es el paisaje, es la nieve. Quentín le había dicho antes de comenzar la producción del film, considera la Nieve y él la considero y la consolidó perfectamente.

Casado con María Travia 1956, está será una hermosa historia de amor de un hombre fiel que ama a su musa, la cual le dará dos hijos Andrea y Giovanni. Al recibir su premio Oscar Ennio Morricone declama que todo se lo debe a su esposa María… ¡Hermoso!¡ Digno de seguir su ejemplo!

Ennio Morricone ha recibo innumerables premios en su carrera así; 2 Grammy, 3 Globos de Oro, 10 David de Donatello, 11 Nastro d’ Argento, Oscar honoríficos, 5 BAFTA premio de música polar 2010, 5 denominaciones al Oscar por banda sonora, El Golden Globe ganado por la banda sonora de The Hateful Eight y Oscar por la banda sonora de este film, retomando después de 40 años el género western.

La política lo conquistará formando parte del partido democrático.

En la ceremonia del Oscar de 2016 en Hollywood la escena será toda suya. El prestigioso Oscar fue posado en sus manos por su labor musical en The Hateful Eight. ¡Felicidades! Roma le dedica en el Campidoglio, su reconocimiento como hijo ilustre, a este Maestro de la Música Ennio Morricone, que orgullosamente es y será un auténtico romano.

ESTE GRANDE ROMANO ha fallecido, hoy 6 de julio 2020 en Roma y con mucho cariño y aprecio nos sumamos a millones de personas que sienten su partida.

