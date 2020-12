La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, atestiguó la aplicación de la primera vacuna contra el SARS-CoV-2 de la farmacéutica Pfizer.

Diario Judío México - En compañía del subsecretario de salud, Hugo López Gatell y de la secretaria de Salud, Oliva López, la mandataria capitalina agradeció el esfuerzo realizado por el personal de salud, el cual a lo largo de nueve meses se han mantenido en la primer línea de batalla contra el Coronavirus.

No tenemos más que para el personal de salud que ha estado al frente en esta pandemia un enorme agradecimiento, así que gracias, gracias, gracias, gracias a todos ustedes, a los médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, camilleros, todo el personal de salud, afanadores, a todos, de verdad nuestro corazón está con ustedes y no hay más que agradecimiento y una enorme emoción que sean ustedes quienes reciban las primeras vacunas», señaló la jefa de Gobierno.

Sheinbaum Pardo sostuvo que este día es histórico en muchos sentidos y destacó el trabajo realizado por el gobierno de México, para que la vacuna haya llegado al país.

No es lo mismo en otros países del mundo, aquí la atención es gratuita y se ha buscado que nadie se quede sin atención médica a los distintos niveles en todo el país y en particular en la Ciudad de México que ha habido una coordinación donde realmente hemos trabajado como un solo sistema de salud; no es que el que es beneficiario o el que se atiende en el IMSS solamente se pueda atender en el IMSS, que la persona que no tiene seguridad social solamente se pueda atender en los servicios de salud, en el hospital general o en los hospitales de la Ciudad de México».