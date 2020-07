Diario Judío México - La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), afiliada a la EJC del país, agradeció al gobierno español por confirmar que respalda la definición funcional de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA).

Tras una reunión con el presidente del FCJE, Isaac Benzaquén, viceprimer ministro y ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad Carmen Calvo confirmó que el gobierno español respalda la definición de trabajo del antisemitismo del IHRA, siguiendo las recomendaciones de la Declaración del Consejo Europeo sobre la lucha contra el antisemitismo y el desarrollo de un enfoque de seguridad común para proteger mejor a las comunidades e instituciones judías en Europa.

La definición de antisemitismo de la IHRA, redactada en 2016, establece que “el antisemitismo es una determinada percepción de los judíos, que puede ser expresada como odio hacia los judíos. Las manifestaciones retóricas y físicas del antisemitismo se dirigen a personas judías o no judías y/o a sus propiedades, a las instituciones de la comunidad judía y a las instalaciones religiosas”.

BREAKING: Spain🇪🇸 has adopted the International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) Working Definition of Antisemitism.

We applaud Prime Minister @sanchezcastejon and his government for taking a key step in the effort to combat rising antisemitism.https://t.co/ZZDyobCwSY pic.twitter.com/JmeT6rElpU

— American Jewish Committee (@AJCGlobal) July 22, 2020