Etsy, a petición del Museo Estatal y Conmemorativo de Auschwitz-Birkenau, ha eliminado de su sitio web una polémica camiseta que hacía referencia al Holocausto.

La camiseta llamó la atención por primera vez después de que un hombre vestido con una camiseta del "Campamento Auschwitz" fuera fotografiado asaltando el edificio del Capitolio de Estados Unidos junto con otros alborotadores el 6 de enero, en un intento ahora infame de evitar la certificación de los resultados de las elecciones presidenciales. Cinco personas murieron, incluido un oficial de policía del Capitolio. Auschwitz fue el campo de concentración nazi más grande de Polonia, donde murieron más de 1,1 millones de hombres, mujeres y niños, según el sitio web del Museo Estatal y Memorial Auschwitz-Birkenau.

“Etsy, por favor, elimine esto. Es doloroso para los supervivientes e irrespetuoso con la memoria de todas las víctimas de Auschwitz ”, decía un tuit de la cuenta oficial del museo el lunes por la mañana, junto con una captura de pantalla de la camiseta en el sitio web de Etsy.

.@Etsy Please remove this. It is painful to Survivors and disrespectful to the memory of all victims of Auschwitz. pic.twitter.com/TIWWK2DEVG

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) January 11, 2021