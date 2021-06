Un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada o aparentemente irregular, se repite a diferentes escalas. ​ El término fue propuesto por el matemático Benoît Mandelbrot en 1975 y deriva del latín fractus, que significa quebrado o fracturado. Muchas estructuras naturales son de tipo fractal.

¿Qué tienen en común las galaxias, las nubes, tu sistema nervioso, las cordilleras y las costas?

Todos contienen patrones interminables conocidos como fractales.

Son herramientas importantes en muchos campos, desde la investigación sobre el cambio climático y la trayectoria de meteoritos peligrosos hasta la investigación del cáncer -ayudando a identificar el crecimiento de células mutadas- y la creación de películas de dibujos animados.

Esos son unos pocos ejemplos y hay quienes creen que, debido a su naturaleza altamente compleja y misteriosa, aún no se ha descubierto todo su potencial.

Como tantas otras cosas en la ciencia y las matemáticas modernas, las discusiones sobre la "geometría fractal" pueden confundir rápidamente a los que no tenemos mentes matemáticas.

Y eso es una verdadera lástima, porque hay una profunda belleza y poder en la idea de los fractales.

Mandelbrot se dedicó toda la vida a buscar una base matemática simple para las formas irregulares del mundo real.

Le parecía perverso que los matemáticos hubieran pasado siglos contemplando formas idealizadas como líneas rectas o círculos perfectos.

"Las nubes no son esferas, las montañas no son conos, las costas no son círculos y la corteza de los árboles no es lisa, ni los rayos viajan en línea recta", escribió Mandelbrot.

Piensa en las nubes, montañas, costas, brócolis y helechos... sus formas tienen algo en común, algo intuitivo, accesible y estético.

Si las observas con atención, descubrirás que su complejidad sigue presente a menor escala.

Subyacente a casi todas las formas en el mundo natural hay un principio matemático conocido como autosimilitud, que describe cualquier cosa en la que la misma forma se repite una y otra vez a escalas cada vez más pequeñas.

Un buen ejemplo son las ramas de los árboles.

Se bifurcan y se bifurcan nuevamente, repitiendo ese simple proceso una y otra vez a escalas cada vez más pequeñas.

El mismo principio de ramificación se aplica en la estructura de nuestros pulmones y en la forma en que los vasos sanguíneos se distribuyen por nuestros cuerpos.

Y la naturaleza puede repetir todo tipo de formas de esta manera.

Si miras el brócoli romanesco. Su estructura general está compuesta por una serie de conos repetidos a escalas cada vez más pequeñas.

Mandelbrot se dio cuenta de que la autosimilitud era la base de un tipo completamente nuevo de geometría... es a eso a lo que le dio el nombre de fractal, y es a eso a lo que a veces se le llama "la huella digital de Dios".

En esta ocasión Lewinson Art convoca a los artistas a interpretar este interesante tema, en el cual participan los siguientes artistas: Rita Amaya, Omar Araujo, Tany Cain, Gloria Castro Silva, Gabriel Corona, Yanet Cuellar, Blanca Dorantes, Mir Espinosa Olmedo, Patricia Fabre, Nora García Stivalet, Rocío Garibaldi, Eugenia Maya, Gloria Mendicuti, Liliana Paganini, Lola Pelayo, Deborah Prum, Fernando Reyes y Yolanda Veytia, quienes nos muestran su gran creatividad y talento, en diferentes técnicas y estilos.

Podrán apreciar esta bella exposición en mi galería virtual www.lewinsonart.com, inauguramos el 10 de junio 2021