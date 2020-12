Diario Judío México - Una estación de pruebas de coronavirus del servicio médico de emergencia voluntario United Hatzalah que se había instalado en ciudad israelí de Bnei Brak, al sur de Tel Aviv, fue incendiada en un ataque adjudicado a un grupo de extremistas que se oponen a los esfuerzos de las autoridades sanitarias para obtener la mayor cantidad de pruebas sobre el coronavirus.

De acuerdo a lo informado por el diario The Jerusalem Post, el incidente no provocó heridos y se investiga quiénes participaron en el ataque.

Si bien la mayoría de los haredim (ultraortodoxos, el grupo demográfico que constituye la mayoría de Bnei Brak) está respetando las restricciones y los esfuerzos estatales para combatir el virus, “no es ningún secreto que hay un grupo de personas en la ciudad que se oponen”, dijo el jefe del capítulo de Hatzalah Bnei Brak, Effi Feldman, en un comunicado.

“Si bien las personas pueden tener derecho a sus creencias, incendiar una estación de pruebas de coronavirus o cualquier otro acto de violencia es inaceptable”, dijo.

Asimismo comentó que “aparte de la destrucción y el vandalismo causado, que tuvo un costo no pequeño para la organización que está 100% respaldada por donaciones, estos extremistas están impidiendo que otras personas que deseen hacerse la prueba lo hagan, y eso también es inaceptable”.

“Tan pronto como podamos, reemplazaremos el equipo destruido y reanudaremos las pruebas para atender a las personas de la ciudad que deseen hacerse la prueba y ayudar a detener la propagación de este virus”, dijo Feldman.

El incendio provocado también fue duramente condenado por el fundador y presidente de Hatzalah, Eli Beer, quien estuvo a punto de morir después de contraer COVID-19 en marzo.

“El hecho de que la gente no quiera hacerse la prueba es absurdo”, dijo. “Como alguien que estaba muy enfermo a causa de este virus, no puedo enfatizar lo importante que es que todos hagamos nuestra parte para combatirlo. Mucha gente buena se ha enfermado o muerto como resultado del virus. Y tener matones que queman una instalación de pruebas, en una ciudad que fue muy afectada por el virus, me resulta muy difícil de entender”, añadió.

“La gente de Bnei Brak es buena gente y la mayoría simplemente quiere evitar que la enfermedad se propague, para que no la contraigan y sus familias no la contraigan”, sostuvo.

El ataque coincidió con que Bnei Brak se convirtió en una zona roja el lunes, junto con las otras áreas fuertemente haredí de Elad, Beitar Illit y el vecindario de Har Nof en Jerusalem.