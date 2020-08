Diario Judío México - Erich Gruenberg, violinista y ex líder de la Orquesta Sinfónica de Londres, entre otros conjuntos, murió en su casa en Hampstead Garden Suburb. Tenía 95 años.

Nacido en Viena en 1924, fue uno de los niños rescatados de los nazis por el violinista Emil Hauser, quien viajó por Alemania y Austria a fines de la década de 1930, audicionando a estudiantes de música judíos para su conservatorio en Jerusalén, proporcionándoles así una vía de escape. . Después de graduarse del Conservatorio de Jerusalén en 1941, Gruenberg dirigió la Orquesta de la Corporación de Radiodifusión Palestina durante unos años, antes de trasladarse a Inglaterra para estudiar con Max Rostal.

En 1947, Gruenberg ganó el Concurso Internacional de Violín Carl Flesch y, dos años más tarde, formó un trío con el pianista y compositor Edmund Rubbra y el violonchelista William Pleeth (quien más tarde se hizo conocido como el maestro de Jacqueline du Pré).

La carrera orquestal de Gruenberg despegó en la década de 1950, comenzando en 1955 con su nombramiento como concertino de la Orquesta Filarmónica de Estocolmo. ‘A mediados de la década de 1950 ya había hecho casi todo lo demás con el violín, desde conciertos y recitales hasta música de cámara’, le dijo a The Strad en 2012, ‘así que cuando un amigo me mencionó que el trabajo de Estocolmo estaba disponible, se sintió como el siguiente paso lógico. Siempre había encontrado la rica paleta tonal y el fantástico rango de expresión posible en una orquesta sinfónica bastante liberadora “.

Más tarde dirigió la London Symphony Orchestra (1962-65) y la Royal Philharmonic Orchestra (1972-5). Hablando con The Strad sobre las cualidades de un buen concertino, dijo: “Nunca olvidaré un consejo que me dieron cuando fui a Estocolmo:” Toca bien y habla poco “. También debe tener cierta autoridad y poder hacer las cosas de la manera más rápida y clara posible. Debe conocer las fortalezas y debilidades de su sección para encontrar la mejor solución en caso de que surja algún problema. Tienes que predicar con el ejemplo, pero también debes poder mezclarte y jugar como parte de un equipo. Una buena relación de trabajo con el director es fundamental. No espero que un director me diga cómo tocar mi instrumento; es su visión de la música lo que es importante, y es responsabilidad del concertino actuar como un conducto entre el director y la orquesta “.

Durante su mandato con estas orquestas, Gruenberg tocó con directores como István Kertész y Pierre Monteux y tenía opiniones bien formadas de todos ellos. “Quería mucho a István Kertész, especialmente a Dvorák y Schubert. Fue un director húngaro atípico en la medida en que era extremadamente lírico, relajado y natural. Sergiu Celibidache fue un entrenador fantástico y pudo crear las más hermosas combinaciones de sonido a través del ritmo. Gennady Rozhdestvensky podía hacer cualquier cosa con un palo con una claridad asombrosa. A veces, indicaba el ritmo con un simple movimiento de su dedo meñique. Pierre Monteux, que tenía más de ochenta años cuando trabajé con él, era comprensiblemente muy económico con sus movimientos y daba un pequeño compás para indicar un fortissimo. Inicialmente, esto me tomó por sorpresa y minimicé la dinámica, y se volvió hacia mí asombrado y me preguntó: “¿Qué estás haciendo?”

Gruenberg recordó haber tocado en el concierto del 50 aniversario de The Rite of Spring bajo la dirección de Monteaux, quien también había dirigido el estreno de la obra en 1913. ‘Recuerdo que cuando estábamos esperando detrás del escenario [Monteaux] me dijo que estaba terriblemente nervioso, ya que me trajo toda la recuerdos de ser un director joven y tener que lidiar no solo con la presencia de Stravinsky, sino también con el caos que siguió. Pero la actuación que inspiró esa noche fue inolvidable “.

Como parte de sus deberes de orquesta, Gruenberg tocó en varias grabaciones de The Beatles, entre otras cosas como violinista principal para el interludio de cuerdas en ‘A Day in the Life’, una experiencia sobre la que luego reflexionó para The Strad: ‘Los Beatles fueron tremendamente carismáticos y, por supuesto, tenían ideas de lo que querían ”, reflexiona Gruenberg. “Pero no tenían la experiencia sinfónica. Ahí fue donde entró George Martin “.

En el video, el grupo tenía a Gruenberg con un gorila en su mano arqueada: “Fue una nueva experiencia para mí”, dijo Gruenberg. “Siempre nos vestíamos muy formalmente. En aquel entonces eran frac, no cuellos abiertos, y eso está bien “.

Gruenberg también se consagró como solista, realizando numerosas grabaciones, incluidas las sonatas para violín de Beethoven con David Wilde, y repertorio moderno como Oliver Messiaen, Berthold Goldschmidt y Roberto Gerhard.

En años posteriores, dedicó más tiempo a la docencia, ocupando un puesto de profesor en la Guildhall School of Music and Drama en 1982 y en la Royal Academy of Music en 1989.

Varios de sus exalumnos han dejado homenajes en Facebook. Antonia Azoitei escribe:

“ Era un hombre de pocas palabras, pero todo lo que decía decía mucho. Me encantaban sus historias con las que salpicaba mis lecciones … Me encantaba su estoicismo … En secreto me encantaba que siempre me diera la primera lección de violín del día a las 08:00 … Y la forma en que me atrapaba cuando sabía que no lo había hecho. ¡No has practicado! Llamar a mi farol haciéndome leer a primera vista todo el concierto de Sibelius de principio a fin a pesar de mis protestas No había tenido tiempo de aprenderlo … Lo elegí como profesor porque había oído que era duro, y eso era exactamente lo que Quería, de hecho podía ser intransigente, pero lo que no esperaba era su calidez, su humor y el brillo constante en los ojos. No hace falta decir que elegí bien “.