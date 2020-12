5 avant-premières nationales dont le nouveau film d’Eytan Fox !

Diario Judío México - L’impact de la crise sanitaire sur le monde de la Culture emmène les acteurs culturels à plus d’innovation et d’adaptation. Inventer de nouvelles façons de partager culture, savoirs, découvertes, dans une perspective de préservation du «vivre-ensemble», tel est le nouveau défi qui se présente à nous.

Pour faire face à cette situation inédite, le Centre d’Art et de Culture du Fonds Social Juif Unifié a pris les devants. Afin de proposer au public une alternative à ce contexte particulier et rester plus proche de son public, elle initie un nouveau programme conçu dès le départ comme un évènement entièrement digitalisé : Le premier Festival Français du Film Juif.

Inspiré par le Festival du Film Juif de Toronto, il propose la projection de 11 films et documentaires en

ligne, dont 5 avant-premières nationales du monde entier : Canada, Russie, Argentine, Australie, Etats-Unis, Italie, Israël, France, Pologne.

Sélectionnés pour leur qualité, la créativité de leur scénario, ou les thématiques abordées, les films programmés sont pour la plupart inédits et expriment la diversité de la représentation de la culture, de l’histoire et de l’identité juives dans le cinéma international.

En pratique :

Chaque jour à minuit, 1 nouveau film est mis en ligne durant 48 heures.

Au «déblocage» des films, vous pouvez les visionner durant 24 h.

Des bonus (interviews, débats avec les réalisateurs, producteurs ou acteurs…) sont prévus en complément de certaines projections.

Achetez votre pass ou vos billets et regardez vos films quand vous voulez, depuis le confort de votre canapé ! Tous les films sont en VOSTF

