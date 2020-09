Diario Judío México - Una petición para eliminar un legado de un campo de esquí de Nueva Zelanda en honor a un ex oficial de las SS ha recibido más de 5,000 firmas.

Willi Huber murió en agosto a la edad de 98 años en Nueva Zelanda, el país donde estableció su hogar en la década de 1950 después de la guerra. Nativo de Austria, se ofreció como voluntario para servir en las Waffen-SS a los 17 años, y se convirtió en un oficial condecorado.

Le queda un legado duradero en forma de placa y una pista de esquí que lleva su nombre.

El gerente de la zona de esquí del monte Hutt, James McKenzie, dijo que Huber había tenido una participación “significativa” en la fundación de la zona de esquí y, por lo tanto, merecía ser reconocido. “Lo reconocemos como una figura importante en nuestra historia”, dijo. ”Entendemos las opiniones de las personas que han firmado la petición. Sin embargo, no podemos cambiar el hecho de que Willi Huber fue parte integral del inicio de Mt Hutt”.

Sin embargo, la petición ha obtenido el apoyo de más de 4.300 personas en tres semanas.

¡Tú puedes participar, firma la petición!

https://www.change.org/p/mount-hutt-ski-slopes-remove-honouring-of-former-nazi-warfen-ss-soldier-willi-huber-at-mount-hutt

Ruth Gluckman, de Auckland, firmó y comentó: “Estoy disgustada de que el gobierno de Nueva Zelanda permitiera este santuario nazi después de la guerra cuando tantos refugiados fueron rechazados. Este hombre se unió voluntariamente al Partido Nazi y luchó por su aborrecible ideología. No tiene lugar siendo inmortalizado en Nueva Zelanda”.

El también signatario Gael Price de Wellington sugirió: “Cambiar el nombre de la ruta de esquí para honrar a un refugiado local” de la Shoá.

Willi Huber nació en los Alpes austríacos en 1923, hijo de un granjero. A los 17 años, se ofreció como voluntario para servir en las Waffen-SS, en las que sirvió como ametralladorista y luego como artillero en tanques Panzer, incluso en la invasión rusa de 1941. Durante el transcurso de su servicio, recibió dos Cruces de Hierro, de primera y segunda clase por su papel en las campañas orientales.

Después de la guerra fue internado como prisionero político en un campo de prisioneros de guerra estadounidense, antes de mudarse a Nueva Zelanda en la década de 1950. Allí se casó y tuvo cuatro hijos. También ayudó a fundar el área de esquí del monte Hutt, pasando un invierno viviendo solo en una cabaña que construyó a 2000 metros mientras trazaba un mapa de las pistas de esquí y la ruta de la carretera de acceso antes de instalar la infraestructura.

Sin embargo, durante su vida pareció mostrar poco remordimiento por sus acciones bajo el dominio nazi.

Un informe de 2017 mostró a un Huber sonriente recordando la vez que conoció a Hitler, de 9 años. “¿Puedes imaginar?” reflexionó, riendo. “Hitler era muy inteligente. Sacó a Austria del basurero”. Reflexionando sobre el estado económico de Austria después de la Primera Guerra Mundial, agregó que Hitler había “ofrecido una salida” para el pueblo austríaco.

Cuando fue interrogado por el conductor del programa sobre los campos de concentración, estuvo de acuerdo en que las SS “estaban equivocadas, pero eso es todo”, y agregó: “¿Qué podíamos hacer?”.

También dijo que él y sus compañeros no estaban al tanto de los campos, y le dijo al conductor: “Nosotros, como soldados, nunca tuvimos el menor indicio, tal vez el alto mando. Nunca se nos ocurrió lo que sucedía en Alemania o Polonia”.

El programa causó controversia en ese momento por su interpretación acrítica y casi aduladora de Huber, que lo calificó como un “superviviente notable” de la guerra y se centró en su contribución a la escena del esquí de Nueva Zelanda. Un espectador comentó en la página de Facebook del programa: “Willie Huber una vez se dirigió a alguien que conozco y dijo: ‘Hitler realmente no era tan malo, sabes’. Este programa de Sunday News no desafió su afirmación de ‘no saber nada’, no fue de investigación y fue perjudicial. Me enferma. De hecho, vomité”.

La pieza no fue el único retrato acrítico de Huber en los medios de Nueva Zelanda; en 2014 Stuff lo aclamó como un “héroe del corazón” por su papel en la creación del Área de Esquí del Monte Hutt.

