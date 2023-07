“GOY” Impulsa el Cine Mexicano

“Tradicionalmente se le ha quitado importancia a la figura paterna, y eso no está bien. Desde mi perspectiva no se trata de alabar ni de enjuiciar, una madre que abandona a sus hijos, es señalada por la sociedad con una crueldad muy fuerte, pero un padre que abandona a sus hijos a veces hasta se le aplaude: ‘Es normal, se fue a hacer otra familia’, eso no lo podemos tolerar”

Santiago Salinas Sacre es quien dirige este proyecto, que además resulta ser su ópera prima. Aunque él no pertenece a la comunidad judía, tiene muchos conocidos cercanos que sí practican esa religión, e incluso reveló que en una ocasión mantuvo una relación sentimental con una mujer judía.

El cineasta compartió que es difícil abordar estos temas, dado que se trata de un sector muy cerrado, pero considera ya es momento de dejar de ver las cosas con matices blancos y negros, e inspirar a otros a encontrar su voz.

“Cuento la historia a través de un personaje femenino fuerte, en un contexto actual de la figura tradicional, donde más tiene énfasis su papá, y lo podrías lleva a un machismo que viene del amor, pero es un amor controlador”, concluye