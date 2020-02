Harry Potter Un Der Filosofisher Shteyn

Diario Judío México - Esta traducción no hubiera sido posible si no hubiera sido por los esfuerzos de cuatro colegas comprometidos: Yankl-Peretz Blum, cuya orientación lingüística aumentó significativamente la calidad del texto; Gitl Schaechter-Viswanath, por su incansable trabajo editorial y sus precisas observaciones estilísticas; Jamie Conway, cuyo toque técnico y artístico se refleja en el hermoso diseño de página y la selección de tipo de letra; y Nikolaj Olniansky, quien supervisó todo el proceso, desde la adquisición de los derechos de autor hasta la impresión.

También agradecemos sinceramente a: Eliezer Niborski por su asistencia editorial y su experiencia lingüística; Mallika Leya Viswanath por edición y asesoramiento creativo; Adam Masser por su asesoramiento legal y amistad indispensables; Jordan Kutzik por su estímulo y apoyo de marketing; Yair Rosenberg para consejos y conexiones útiles; Dr. Assaf Urieli y el Yiddish Book Center para acceder a Jochre; y Baruch Blum, Sandra Chiritescu, Naftali Ejdelman, Eliyahu Freedman, Adam Freilich, Lily Piyathaisere, Sarah Quirk, Daneel Schaechter, Ri J. Turner, Prof. Meylekh Viswanath, Meena-Lifshe Viswanath, Judith Waletzky y las familias Schaechter y Adler extendidas para soporte y sugerencias en varias formas.

Format: Hardback, 130 x 200 mm

ISBN: 9789198533194

Written by J.K. ROWLING

Translated by ARUN SCHAECHTER VISWANATH

Cover art: JONNY DUDDLE

Published by OLNIANSKY TEKST FARLAG

די אָ איבערזעצונג װאָלט נישט צו שטאַנד געקומען װען נישט די האָרעװאַניע פֿון פֿיר געטרײַע שותּפֿים: יאַנקל־פּרץ בלום, װאָס האָט מיט זײַנע עצות־טובֿות שטאַרק דערהױבן די אידיאָמאַטישקײט און נאַטירלעכקײט פֿונעם טעקסט; גיטל שעכטער־װישװאַנאַט, װאָס איז צוגעטראָטן צו דער רעדאַקטיר־אַרבעט מיט אַן אומפֿאַרמאַטערלעכן כּוח און מיט סטיליסטישן טבֿיעות־עין; דזשײמי קאָנװײ, װאָס האָט מיט זײַן טעכנישן און עסטעטישן טאַלאַנט געשאַפֿן אַ ציכטיקן, מאָדערנעם טיפּאָסקריפּט, אַז ס׳איז אַ פּראַכט אָנצוקוקן; און קאָליע אָלניאַנסקי, װאָס האָט אױפֿגעזען דעם גאַנצן פּראָצעס, פֿונעם אײַנהאַנדלען דאָס דרוקרעכט ביזן אָפּדרוקן דאָס בוך אַלײן.

דערצו קומט אַ האַרציקער דאַנק אַלע, װאָס האָבן בײַם פּראָיעקט אונטערגעשטעלט אַ פּלײצע: אליעזר ניבאָרסקי פֿאַר זײַן רעדאַקטאָרישער הילף און טיפֿן שפּראַך־קענטעניש; מלכּה־לאה װישװאַנאַט פֿאַר אירע געראָטענע פֿירלײגן און שׂכלדיקער קריטיק; אָדם מעשׂר פֿאַר זײַן הילף מיט לעגאַלע ענינים און פֿאַר זײַן פֿרײַנדשאַפֿט; דזשאָרדין קוציק פֿאַר זײַן מוטיקונג און הילף מיטן פֿאַרשפּרײטן דאָס בוך; יאיר ראָזענבערג פֿאַר זײַן סטראַטעגישער ראָלע אין די פֿריסטע און לעצטע סטאַדיעס; ד״ר אַסף אוריאלי און דעם ייִדישן ביכער־צענטער פֿאַר דער אױסערגעװײנלעכער ’יאָקער‘־זוכפּראָגראַם; ווי אויך נפֿתּלי אײדלמאַן, לײזער בורקאָ, ברוך בלום, יהודית װאַלעצקי, פּראָפֿ׳ מלך װישװאַנאַט, מינע־ליפֿשע װישװאַנאַט, רײזע טורנער, לילי פּיִאַטאַיסערי, אליהו דוד שׂשׂון פֿרידמאַן, אַהרן פֿרײליך, סאַראַ קװירק, שׂרה קיריטעסקו, דניאל שעכטער, און די ברײטערע משפּחות שעכטער און אַדלער פֿאַר זײערע אָן אַ שיעור עצות און מאָראַלישן שטיץ.