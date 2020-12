El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este domingo que la iniciativa privada podrá comprar vacunas en el extranjero.

«Se ha dicho que por qué no se permite que se venda en las farmacias. Claro que si hay empresas que quieran comprar la vacuna en el extranjero nosotros no tenemos ningún impedimento, es decir, para que se venda la vacuna, que se compre afuera», dijo en un mensaje difundido en sus redes sociales.

«Nosotros sí, lo que estamos haciendo, es comprando toda la vacuna que se necesita para garantizar que a nadie le falte y que sea gratuita, nada más que en su momento, no porque ‘yo tengo dinero y yo voy a vacunarme primero o yo soy político, soy influyente y me vacuno primero’. No, así no es la cosa», comentó.

Asimismo, el presidente adelantó que México comenzará a aplicar millones de vacunas chinas CanSino en enero.

Avanzamos en la aplicación de la vacuna contra el #COVID19. Es la esperanza más cercana para una mejor realidad. pic.twitter.com/YJDqd7rBoJ — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 28 de diciembre de 2020

López Obrador recalcó que la vacunación será universal y para su aplicación no se distinguirá entre pobres o ricos.

Expuso que, sin importar que una persona viva en Las Lomas, San Pedro Garza García o en la Selva Lacandona, todas recibirán su vacuna.

Agregó que, la segunda semana de enero, se comenzará a vacunar a los adultos mayores, quienes, en caso de que no puedan acudir a los centros de vacunación, podrán ser inyectados en sus hogares.

«Ya para la segunda quincena de enero empezamos con los adultos mayores, los ancianos, empezamos con los de mayor edad, de 100 a 90 años, estén donde estén, si no pueden salir de sus casas, los vamos a ir a vacunar a sus casas», aseveró el mandatario.

«De 90 a 65 años, lo mismo, vamos a poner en práctica el mismo mecanismo que utilizamos el mismo mecanismo que utilizamos para entregar las pensiones a los que viven en las zonas más apartadas del país, que se va una brigada y se les entrega de manera directa sus apoyos, así lo vamos a hacer, pero para la vacunación».

La vacunación contra el COVID-19 en México dio inicio el pasado 24 de diciembre. María Irene Ramírez, jefa de enfermería en la unidad de terapia intensiva del Hospital ‘Rubén Leñero’, se convirtió en la primera persona vacunada contra la enfermedad en el país.