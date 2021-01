Los ataques letales del régimen iraní contra atletas iraníes condecorados continuaron sin cesar, con la ejecución de un segundo luchador campeón el lunes.

Mehdi Ali Hosseini era de Andimeshk, en la provincia de Juzestán, y fue arrestado en 2015 y acusado de asesinato premeditado, supuestamente cometido durante una pelea grupal.

No está claro si las autoridades de la República Islámica obligaron a Hosseini a confesar un crimen que no cometió.

Mariam Memarsadeghi, una experta iraní-estadounidense en derechos humanos, dijo a The Jerusalem Post que el líder supremo del régimen iraní Ali «Khamenei y sus secuaces quieren insensibilizar a todos ante su represión. Al ejecutar más y más a pesar de la indignación global, esperan para mostrarle al pueblo iraní y al mundo libre que son impotentes».

Añadió que «es el régimen el que carece de poder real. La fuerza por sí sola es su único medio para sobrevivir, pero no por mucho tiempo; el pueblo iraní está rechazando más que nunca cualquier perspectiva que no sea un derrocamiento no violento» del régimen.

Sardar Pashaei, el renombrado campeón mundial de lucha grecorromana iraní, ha instado al Comité Olímpico Internacional (COI) a prohibir al régimen de Irán participar en las competiciones deportivas debido a las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen.

Masih Alinejad, quien lanzó la campaña Unidos por Navid para abordar la ejecución por parte del régimen iraní del luchador Navid Afkari, tuiteó: «La República Islámica en Iran ha ejecutado a un segundo luchador, Mehdi Ali Hosseini. Estamos luchando contra la ejecución en Irán, y necesitamos a la comunidad internacional para que el régimen de Irán rinda cuentas. Paren las ejecuciones en Irán».

Adelle Nazarian, analista principal de medios en el Instituto Gold de Estrategia International, dijo al Post que “la inseguridad del régimen iraní está en plena exhibición con la ejecución injusta de Mehdi Ali Hosseini hoy. Hosseini no tuvo acceso a un juicio justo».

Añadió que «lo que sí sabemos es que el régimen iraní se siente más envalentonado hoy que en los últimos cuatro años y el momento de la ejecución de Mehdi Ali Hosseini, si no es que nada más, fue para enviar un mensaje a los detractores del régimen dentro de la República Islámica que cualquiera de ellos podría ser el próximo».

Mansoureh Mills, investigador de Amnistía Internacional sobre Irán, dijo al Post que «ha documentado la violación sistemática de los derechos a un juicio justo de los acusados ​​en Irán. Las ejecuciones a menudo se llevan a cabo después de juicios injustos. A algunos detenidos se les niega el acceso a un abogado en la etapa de investigación y las ‘confesiones’ forzadas obtenidas bajo tortura y otros malos tratos sin la presencia de un abogado se utilizan sistemáticamente como prueba por los tribunales para emitir condenas».

Añadió que «Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción. La pena de muerte viola el derecho a la vida proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. La organización renueva su llamado a las autoridades iraníes para que establezcan una moratoria oficial de las ejecuciones con miras a abolir la pena de muerte».

El COI y Lucha Mundial Unida se han enfrentado a intensas críticas por no sancionar al régimen de Irán por su política de tierra arrasada contra los atletas que disienten de la ideología del régimen.

Rob Koehler, director general de Global Athlete, una organización internacional de defensa del deporte para atletas olímpicos, le dijo al Post: «Una y otra vez, el COI y la UWW han tenido la oportunidad de enviar un mensaje claro al suspender a Irán del deporte internacional. En cambio, se han dado demasiadas excusas por las que no pueden actuar. Uno pensaría que organizaciones como el COI y la UWW que promueven la paz a través del deporte tomarían medidas proactivas para encontrar formas de intervalo para proteger la vida y la seguridad de los atletas iraníes. No hay nada pacífico en la ejecución de Navid y Mehdi. Esto es simplemente trágico».