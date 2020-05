Diario Judío México - En paralelo a la atención a las declinantes agresiones relativas del covid-19 Israel no ha bajado la vista de los recientes sucesos en Irán, país que constituye hoy la amenaza más grave a su seguridad.

Ciertamente, la pandemia golpeó duramente a Teherán con un alto saldo de muertos que sus líderes se niegan a confesar. A esta circunstancia deben añadirse las sanciones financieras aplicadas por USA desde inicios de este año por los ataques de contingentes pro-iraníes y shiitas en Irak, el brusco descenso del precio del petróleo, y la difusión de protestas populares a causa del descalabro del mercado laboral.

Sin embargo, Irán no ha reducido su presencia dominante en Líbano, Siria e Irak y reiteró la amenaza de abandonar el tratado de no proliferación nuclear (NPT) a fin de progresar sin restricciones en el alcance de armas no convencionales.

Según la Agencia Atómica Internacional, este país ya cuenta con una tonelada de uranio enriquecido en un 4.5 por ciento. También ha avanzado en la construcción y perfeccionamiento de las centrífugas indispensables para abreviar el lapso en favor de la fabricación de armas nucleares.

Políticos iraquíes procuran en estos días aproximarse a Biden- el candidato demócrata- que si llega a la Casa Blanca tal vez revelará superior sensibilidad que Trump a los intereses y aspiraciones de Teherán. En cualquier caso, Israel sigue atentamente estos pasos y aún tiene la opción- en particular si el actual regente de la Casa Blanca es reelecto – de contrarrestar con recursos no convencionales cualquier intento de agresión iraní.