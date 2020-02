Diario Judío México - Israel alertó que el mundo asiste a “un verdadero resurgimiento del antisemitismo” con actos de discriminación en países occidentales que mantienen una fuerte alianza con el Estado hebreo, lo que obligó a reforzar la seguridad en las instituciones judías de gran parte del planeta.

Al menos así lo describió en una entrevista con la Agencia de Noticias AJN Yigal Palmor, jefe de Relaciones Internacionales y asesor de Política Exterior del Presidente de la Agencia Judía para Israel, quien manifestó que se vive “un momento particular” para el mundo judío.

“Estamos en un esfuerzo concreto para convencer a países e instituciones de adoptar la definición de trabajo del antisemitismo formulada por la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto”, destacó Palmor, quien también señaló que el presidente de la Agencia Judía, Isaac Herzog, envió cartas a los principales gobiernos de Europa para que se refuercen las medidas de seguridad en las comunidades judías.

A continuación los tramos más destacados de la entrevista a Yigal Palmor:

-AJN: ¿Cómo describe el momento político que se está viviendo?

-Y.P: El momento político es un momento particular porque estamos asistiendo a un verdadero resurgimiento del antisemitismo en muchos países occidentales y en muchos de ellos no lo esperábamos como Estados Unidos, Gran Bretaña y, por supuesto, Francia y Alemania. En otros países las cifras no dejan lugar a dudas, se trata de un verdadero fenómeno de sociedad y no de actos aislados. Todo eso es muy preocupante. No tenemos una solución para todos los casos porque se dan en circunstancias distintas. Tenemos desde la masacre en la sinagoga Tree of Life en Filadelfia o la sinagoga de Halle, en Alemania o las agresiones a judíos en Nueva York. También hay agresiones en Francia como en Gran Bretaña contra judíos que tienen visibilidad, más que nada ortodoxos. Todos estos fenómenos crecen en su número de forma dramática y hace falta analizar el fenómeno para encontrar soluciones. La primera cosa que debe hacerse es acentuar la seguridad en instituciones judías, en sinagogas, en centros culturales, y la Sojnut está en ello. Por ejemplo, después del atentado contra la sinagoga en Alemania, el presidente de la Agencia Judía, Isaac Herzog, mandó cartas oficiales a jefes de Estado en muchos países europeos para pedirles que refuercen la vigilancia y la acción de la policía para impedir que ocurrieran ataques contra instituciones judías. Al mismo tiempo, la Agencia Judía tiene un fondo de seguridad para ayudar a determinadas comunidades para comprar equipamiento de seguridad y de monitoreo.

-AJN: ¿En que punto está la Agencia Judía tras estas medidas?

-Y.P: Estamos en un esfuerzo concreto para convencer a países e instituciones de adoptar la definición de trabajo del antisemitismo formulada por la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. Se trata de una entidad internacional, establecida en Suecia, y está fórmula es muy útil para saber qué es el antisemitismo y que no lo es. No se trata de adoptarlo dentro de la legislación de los países, cada país tiene su propia legislación, pero se trata de un instrumento que al adoptarse resulta muy útil para determinar cuales son las líneas rojas de una acción violenta antisemita. Eso puede ayudar a la policía y a las instituciones judiciales para tomar medidas contra el antisemitismo tal comos e manifiesta en las redes sociales, en las calles, en el ámbito laboral, por donde se manifieste.

-AJN: ¿Cómo determina las Sojnut el momento y el lugar para brindar asistencia?

-Y.P: La respuesta es muy simple. Nuestra organización tiene presencia en el terreno desde hace años. Estamos conectados con comunidades, con comunidades religiosas, sociales, las organizadas y las menos organizadas y nosotros llegamos a todas partes desde hace mucho tiempo. No es sólo para el trabajo de aliá. La gente piensa que la Sojnut es únicamente aliá, pero no es absolutamente así. También estamos para la educación, se envían los shlijim, los enviados de la Agencia Judía para los campos de verano o campus universitarios. Estamos en todas partes y, por lo tanto, tenemos más que cualquier otra organización judía una presencia real en el terreno, en tantos países y en tantas comunidades que nos permite tener esa sensibilidad que otras organizaciones no tienen.

-AJN: ¿Qué análisis hace de los cambios que experimentó Israel desde los primeros años de la creación del Estado a la actualidad?

-Y.P: Refleja un verdadero reto educativo. Lo que era obvio para nuestra generación no lo es para las nuevas generaciones. No solo llegan al mundo en una realidad en que el Estado está bien establecido y respetado en todo el mundo… Lo que para nosotros era la realidad de la vida nuestra para ellos es historia y su perspectiva va a ser distinta. La perspectiva de Israel, de lo que es Israel, de lo que es el sionismo, de lo que son las relaciones empresarias, y las comunidades de la diáspora, esa perspectiva es totalmente distinta. Nacen en un mundo en el que Internet es una parte inseparable de la realidad cotidiana. Nosotros no podemos imagina lo qué es, para nosotros ha sido una gran innovación que aprovechamos, que utilizamos, pero ellos no conocen un mundo sin Internet. Se adaptan a esta realidad de una forma que no podemos imaginar. Nuestros valores fundamentales son los mismos pero se deben presentar y plantear de forma distinta para las nuevas generaciones si queremos que participen de ellos. El mundo de mis hijos es totalmente distinto y obviamente del mundo en el que tenía su edad. Hemos pasado una verdadera revolución informática. No es una cosa exclusivamente técnica, han cambiado la mentalidades y ha cambiado el modo de interacción social.

-AJN: ¿Cual es el mensaje para las comunidades de la diáspora?

-Y.P: Para las comunidades judías les diría que lo más importante es lo que está pasando en Israel, conocer la realidad de Israel. Si alguien siente que quiere experimentar la vida de Israel tenemos muchas posibilidades de hacerlo y no hace falta hacer aliá. Se puede experimentar la vida israelí y tener una verdadera experiencia de lo que es durante unas semanas o unos meses. Si luego uno quiere quedarse los recibiremos con los brazos abiertos. También es perfectamente legitimo volver a su comunidad y desempeñar papeles importantes en la comunidad y en su conexión con Israel. Todo eso lo vemos muy positivo con tal de mantener la identidad judía viva y relevante para las generaciones siguientes.

-AJN: ¿Existe el apoyo de la Agencia Judía para aquellos interesados en conocer la experiencia israelí?

-Y.P: Sí, por supuesto. Hay una variedad de programas como Taglit, Massa, Majón, Madrijim. Hay muchos programas que pueden permitir a un joven venir a Israel por un período limitado individualmente o en grupo y vivir la experiencia de Israel de cerca. Con las redes sociales, con la medidas técnicas que están a disposición resulta bastante fácil continuar o mantener contacto con israelíes o Israel.

-AJN: ¿Cuál es el mensaje a la comunidad internacional?

-Y.P: Al mundo no judío le diría que Israel es un miembro que es parte de la comunidad internacional y que quiere contribuir a la comunidad internacional su conocimiento, su innovación, sus logros científicos y tecnológicos para el bienestar común. Israel quiere colaborar con la comunidad internacional y esta colaboración para beneficio mutuo es algo que se debe fomentar pese a la distancia geográfica. Tenemos intereses comunes en mejorar la vida de los ciudadanos de cada país. Lo que quiere Israel es ser socio y colaborador de países amigos para compartir su conocimiento e innovación. Esta no es la misión principal de la Agencia Judía pero al mantener una red de emisarios que dan a conocer la realidad israelí también participamos en ese esfuerzo de repartir conocimiento científico y tecnológico para contribuir al bienestar de otros países.