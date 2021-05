Justamente ayer platicábamos en exclusiva en diariojudio con los portavoces y expertos del Ejército de Israel sobre una posible entrada de las fuerzas terrestres a Gaza,

Mas tarde se escucharon rumores de un mensaje del FDI avisando que estarian entrando a la brevedad

Este mensaje, podría decirse, fue el preludio de un brillante movimiento táctico de Israel para engañar a Hamas y luego lanza una feroz campaña aérea para destruir la infraestructura subterránea de esta organización terrorista

Fue tal el engaño, que la prensa, la gente y el mundo pensó que Israel había tomado la decisión de hacer una operación dentro de Gaza

El jueves por la noche, las Fuerzas de Defensa de Israel y el portavoz de las FDI anunció que las fuerzas israelíes entrarían en Gaza, al mismo tiempo los tanques se colocaron lo más cerca posible de la frontera y comenzaron a reunir fuerzas terrestres cerca de la frontera, preparándose para lo que parecía un asalto terrestre en el área desde donde Hamas ha lanzado la mayoría de sus cohetes.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaraba que la campaña contra Hamas estaba lejos de terminar, y agregó que Israel “cobraría un precio muy alto a Hamas y las otras organizaciones terroristas. Lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo con mucha fuerza. No se ha dicho la última palabra y esta operación continuará el tiempo que sea necesario para restaurar la tranquilidad y la seguridad en el Estado de Israel ”

Hamas creyó en un ataque terrestre y cientos de terroristas se escondieron en los túneles de ataque de Hamas para emboscar a los soldados de las FDI.

El ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, convocó a 9.000 soldados de reserva. Las Fuerzas de Defensa de Israel incluso emitieron un tweet que decía: "Las tropas aéreas y terrestres de las FDI están atacando actualmente en la Franja de Gaza".

"Algunos batallones blindados y de infantería se unieron a las baterías de artillería que se habían desplegado días antes para atacar a los objetivos de Hamas y la Jihad Islámica" , informó The Jerusalem Post , y agregó: "Los medios extranjeros tomaron el tweet, y lo manejaron como que Israel estaba enviando terreno fuerzas en Gaza , una escalada importante en la operación actual y una señal de que estaba lejos de terminar ".

Por ejemplo:

Voice of America informó: “En respuesta a la acumulación, el portavoz militar de Hamas, Abu Obeida, dijo que el grupo no temía una invasión terrestre, diciendo que cualquier invasión sería una oportunidad para 'aumentar nuestra captura' de soldados muertos o cautivos, según The Associated Press."

Pero toda la retórica de los funcionarios israelíes y la acumulación de fuerzas terrestres fue un engaño táctico.

La noticia de que Israel estaba comenzando un asalto terrestre supuestamente provocó que Hamas enviara sus equipos de misiles antitanques y escuadrones de mortero que estaban listos para atacar a las fuerzas israelíes a lo que las FDI denominan el "Metro" de Hamas, una red de túneles subterráneos construidos por Hamas después de la guerra de 2014 entre Israel y Hamas, donde Hamas trasladó a sus terroristas y almacenó armas.

Aquí es cuando funcionó el plan de las FDI

Unos 160 aviones que volaban simultáneamente llevaron a cabo un ataque masivo en una red de túneles cavados por el grupo terrorista Hamas conocido como 'el Metro' debajo de la ciudad de Gaza", informó The Jerusalem Post. .

Según las Fuerzas de Defensa de Israel, en esta campaña aérea, que duró casi 40 minutos, se lanzaron unos 450 misiles sobre 150 objetivos en el norte de Gaza, particularmente alrededor de la ciudad de Beit Lahiya. El ejército dijo que todavía estaba trabajando para determinar el alcance del daño causado a la infraestructura subterránea, que el portavoz de las FDI, Hidai Zilberman, dijo a los reporteros que era un "activo estratégico" para Hamas, y el número de operativos terroristas muertos en los ataques.

Además del asalto aéreo, los tanques israelíes, los cañones de artillería y los soldados de infantería en la frontera de Gaza llevaron a cabo bombardeos de acompañamiento contra los operativos de Hamas, específicamente misiles guiados antitanques y equipos de lanzamiento de cohetes, que salieron durante el asalto para realizar ataques contra objetivos israelíes. Dijo Zilberman.

Aclaró que las tropas terrestres permanecieron en el lado israelí de la frontera y no entraron en la Franja de Gaza, a pesar de las afirmaciones anteriores de lo contrario de las FDI, lo que provocó que informes incorrectos de una invasión terrestre se extendieran a través de los principales medios de comunicación de todo el mundo. El portavoz dijo que el ejército estaba investigando qué causó la "falta de comunicación".

En total, durante este bombardeo posterior se dispararon unos 500 proyectiles de artillería, algunas bengalas y otras explosivas, junto con 50 proyectiles de tanques. Los palestinos en Gaza informaron que el ataque israelí duró más de una hora y causó varias víctimas, aunque no se dispuso de un recuento exacto de inmediato.

El plan del jefe de personal funcionó a la perfección.

Hamas recibió un golpe fatal anoche

Las FDI también bombardearon los depósitos de armas de Hamas junto con otras armas y sitios de lanzamiento. Un alto comandante de misiles guiados antitanque de la Jihad Islámica también murió, dijeron las FDI, y la Cúpula de Hierro derribó otro dron.

Durante los ataques, el ejército ordenó a cualquier persona que viviera dentro de los cuatro kilómetros de la frontera de Gaza que permaneciera en un refugio antiaéreo por temor a que Hamas pudiera disparar misiles de corto alcance o misiles guiados antitanques durante el bombardeo durante la noche. Cinco horas y media después, las FDI retiraron la orden y dijeron que las personas deberían permanecer cerca de un refugio en caso de que ocurriera un ataque.

El bombardeo de las FDI tiene como objetivo, dijo Zilberman, presionar a Hamas.

El intenso fuego de cohetes hacia el sur de Israel continuó durante la noche y se cobró la vida de una mujer de 87 años después de que sufriera heridas en la cabeza mientras corría hacia un refugio. Otro hombre de unos 50 años resultó gravemente herido después de que su casa sufriera el impacto directo de un cohete en la ciudad de Ashkelon. Una casa en el Consejo Regional de Eshkol también fue destruida después de que fuera alcanzada por un cohete el jueves por la noche.

El Ministerio de Salud de Gaza dirigido por Hamas dijo que 115 palestinos han muerto desde que comenzaron los combates y otros 600 han resultado heridos. Israel sostiene que la gran mayoría de los asesinados son miembros de Hamas o de la Jihad Islámica Palestina o fueron asesinados por el lanzamiento de cohetes de Hamas que cayeron dentro del enclave.