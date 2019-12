Diario Judío México - Israel está en condiciones de detener una posible invasión de la organización terrorista Hezbollah, incluso desde túneles que aún no ha destruido, aseguró hoy, lunes, el jefe del Departamento de Guerra Subterránea en el Norte de su Fuerza de Defensa.

«Si hay algunos cerca de la frontera, lo sabremos», advirtió el teniente coronel Aviv Amir, del Cuerpo de Ingeniería que supervisa la detección y destrucción de esos pasos ilegales desde el Líbano o la Franja de Gaza.

A fines de 2018, Israel destruyó seis túneles de Hezbollah, y hoy el oficial reveló que consideraron demoler otro que había cerca del pueblo de Misgav Am, pero no lo hicieron porque no había cruzado a territorio hebreo y se mantienen atento a su respecto y al de varios más en similares condiciones.