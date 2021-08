México e Israel se enfrentaron a "muerte" hoy en el beisbol olímpico en el que el equipo perdedor terminaría su participación en este torneo

Después de varias entradas donde domino el pichaje y una frenética 3era entrada con 9 carreras anotadas entre los 2 equipos,

Israel se encontraba con una ventaja de 6 carreras a 2 sobre México, pero la escuadra azteca amenazo con un buen regreso al ponerse 6 a 5 y teniendo las bases llenas.

Pero hasta ahí llego el esfuerzo, Israel volvió a despertar y anoto 6 carreras más para poner el marcador 12 a 5 y el cual ya no se movió

Y así ‎hace historia‎ el‎ ‎‎‎#TeamIsrael‎ y ahora esta a una victoria de una victoria en las semifinales olímpicas

El primera base de Israel, Danny Valencia, conectó un jonrón de 3 carreras y el equipo bateó una séptima entrada de 6 carreras en el esfuerzo ganador.

Israel se enfrentará al ganador del juego entre Corea del Sur y República Dominicana en su próximo juego el lunes.

La Selección Mexicana de Beisbol se despidió de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tras caer ante Israel por 12-5 y así cerrar una actuación para el olvido

La lapidaría, como la bautizo el comentarista de Claro Sports séptima entrada, en la que recibieron 6 carreras, sentenció las esperanzas de la novena mexicana, que se quedó con las ganas de un histórico primer triunfo en los Juegos Olímpicos.

