Diario Judío México - Bélgica está legitimando el activismo antiisraelí al financiar a organizaciones que intentan silenciar a los partidarios de Israel, dijo la vicedirectora general para Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores, Anna Azari, reprendiendo al embajador de Bélgica en Israel, Jean-Luc Bodson, el lunes.

Azari convocó a Bodson después de que el instituto de investigación NGO Monitor informara el mes pasado sobre los estándares del gobierno belga para brindar ayuda a los palestinos a través de un grupo de ONG compuesto por Oxfam Solidarity, Broederlijk Delen, una agencia de ayuda católica y Solidarité Socialiste, cuyos objetivos enumerados incluyen “mitigar la influencia de las voces pro Israel».

El embajador de Israel en Bélgica, Emmanuel Nahshon, se quejó oficialmente ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bélgica poco después y se mostró en desacuerdo con el hecho que el objetivo fuera explícitamente antiisraelí, en lugar de pro palestino.

Nahshon recibió una respuesta la semana pasada: el ministerio “no interviene en la legitimidad de los objetivos de estas organizaciones” y valora la libertad de expresión.

El ministerio agregó que no necesariamente comparte los objetivos de las organizaciones que financia y que se opone al “racismo, el antisemitismo y la discriminación”.

«Con esta financiación, el gobierno de Bélgica está dañando el discurso de entendimiento y reconciliación entre Israel y los palestinos y está alejando la posibilidad de una solución pacífica entre las dos naciones», agregó una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel.

Una fuente diplomática israelí calificó la respuesta de «hipócrita y evasiva».

Otra fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que «los belgas nunca financiarían una organización que apoye a los supremacistas blancos o los separatistas catalanes bajo el pretexto de la libertad de expresión».

El presidente de NGO Monitor, Gerald Steinberg, dijo que “los funcionarios de gobierno no pueden esconderse detrás de lemas como ‘independencia de las ONG’ cuando las organizaciones que seleccionan para financiar promueven el odio y la demonización».

«Esta gestión diplomática», agregó Steinberg, usando el término oficial para una reprimenda, «refleja la creciente ira israelí por el apoyo de Europa a la guerra fría de las ONG contra Israel».

Las relaciones Bruselas-Jerusalem han sido tensas últimamente, y Bélgica aprovechó su turno como presidente del Consejo de Seguridad de la ONU este año para invitar a declarar a representantes de la ONG Defensa para los Niños-Palestina, que apoya los boicots a Israel y tiene vínculos con el terrorista Frente Popular para la Liberación Palestina. Tras una reprimenda al viceembajador de Bélgica en Israel, se revocó la invitación.

Bélgica es también uno de los países que ha estado presionando para que la UE amenace con sanciones si Israel extiende su soberanía a partes de Judea y Samaria.

Además, el gobierno no rechazó el desfile anual en Aalst, que incluía imágenes antisemitas, a pesar de que se convirtió en blanco de la indignación internacional. Entre otras exhibiciones antijudías había insectos con atuendo jasídico.

En febrero, Nahshon mantuvo una entrevista con la Agencia AJN sobre el creciente antisemitismo belga.

-Pocas veces en la historia contemporánea se ha visto un antisemitismo explícito como recientemente en Bélgica, donde usted es actualmente embajador. ¿Cómo lo analiza y qué explicación tiene?

-Hay una ola de antisemitismo aquí en Bélgica en los últimos años, eso tiene su expresión en el ámbito político de la extrema derecha. Además tuvimos aquí unos atentados islamistas, asique es un ambiente muy complicado y no muy simpático. En Flandria, el lado flamenco de Bélgica, hay partidos de extrema derecha que tienen un gran éxito y ese es un factor adicional en el antisemitismo del país.

-¿Hay un huevo de la serpiente? Es decir, hubo un momento en que esto comenzó a gestarse y nadie percibió lo que ocurría…

-Me parece que durante muchos años, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvimos un tiempo más tranquilo debido al hecho de que todo el mundo había entendido que el antisemitismo es muy peligroso y que el genocidio del pueblo judío es consecuencia del antisemitismo. Pero la gente tiene una memoria un poco corta, y después de 70 años vemos de nuevo fenómenos de odio y de antisemitismo. Es la consecuencia de una alianza entre la extrema izquierda, que es antisionista y anti-Israel, y la extrema derecha, que tiene sus raíces en movimientos fascistas y neonazis. Además, los islamistas extremistas que han introducido aquí en Bélgica y en Europa el conflicto israelo-palestino y el odio de los musulmanes hacia los judíos que son ligados al Estado de Israel.

-¿Qué accionar llevó adelante la embajada para luchar contra este fenómeno?

-Ahora trabajamos en conjunto con la comunidad judía de Bélgica y con organizaciones judías que tienen su sede aquí en Bruselas para luchar contra el fenómeno, ya sea el Carnaval de Aalst u otros. No son solamente judíos, hay aquí mucha gente con buena voluntad en los partidos políticos, en la prensa, que luchan junto con nosotros. Pero es evidente que el Carnaval de Aalst representa algo mucho más profundo. No es solamente odio hacia los judíos, sino también es la indiferencia hacia el odio racista. El hecho es que en el carnaval de Aalst tuvimos estos fenómenos antisemitas, antijudíos, y nadie protestó. No hubo ninguna protesta contra estas muestras antisemitas. Es un ambiente complicado. Además, acá hay una crisis política y pienso que siempre las crisis políticas sirven como instrumento para los extremistas, sean de derecha o de izquierda, y ese es un factor adicional en este elemento de antisemitismo.

-¿Cómo se están desarrollando las relaciones entre ambos países con este tema de fondo?

-Tenemos diálogo entre los gobiernos de Israel y Bélgica sobre ese tema, y espero que todas las palabras que hemos oído en el contexto de los 75 años de la liberación de Auschwitz tengan también su aspecto práctico, y no se queden solamente en palabras. Espero que veamos una acción positiva en la lucha contra el antisemitismo. Un tema importante es la adopción de la definición de antisemitismo, de La International Holocaust Remembrance Alliance (‘Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto’; IHRA, por sus siglas en inglés). Ellos tienen una definición del antisemitismo muy buena y sería bueno que sea adoptada por los parlamentos de los diferentes países de la Unión Europea. En todo caso, en Europa de manera general se puede observar el rol más y más importante que juega la extrema derecha populista. Se ve en Europa del Este y también aquí en el Oeste. Es un fenómeno muy problemático, que afecta de manera negativa a la comunidad judía.