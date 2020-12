Diario Judío México - Israel superó el umbral de las 3.000 muertes por coronavirus con una tasa de pruebas positivas que se mantiene en alza, lo que alimenta la posibilidad de que el país retome las restricciones a finales de mes para contener la pandemia mortal.

Según las cifras publicadas por el Ministerio de Salud israelí a última hora de la mañana se registraron 3.003 muertes desde el inicio de la pandemia.

El domingo se confirmaron 1.710 casos nuevos, y el 3,4 por ciento de las 49.878 pruebas dieron positivo, una tasa más alta que en los últimos días, cuando estuvo entre el 2,4% y el 2,9%.

El número total de casos desde el inicio de la pandemia aumentó a 358.293, incluidos 17.691 casos activos, un número que ha ido aumentando constantemente durante las últimas semanas.

De ellos, 383 estaban en estado grave, incluidos 100 que reciben asistencia respiratoria. Otros 133 estaban en condición moderada y el resto presentaba síntomas leves o nulos.

El número de trabajadores médicos en cuarentena se elevó a 2.046, la primera vez que pasa la marca de 2.000 desde el 11 de octubre. Hace apenas una semana, esa cifra rondaba los 1.000 casos.

Un informe de un grupo de trabajo destacó el aumento en el promedio de casos diarios confirmados, y destacó que durante los siete días anteriores fue de 1.758. Hace solo tres semanas, ese número rondaba los 750, según consignó el diario The Times of Israel.

El Centro Nacional de Información y Conocimiento del Coronavirus indicó que dado el número de reproducción básico actual de 1,15-1,2 (el número promedio de personas que infecta cada portador del virus), se esperaba que los casos diarios llegaran a 2.500 en un promedio semanal para fines de diciembre.

Frente a estos datos, el gobierno analiza retomar las restricciones como parte de un plan llamado “restricción estricta”.

La emisora ​​pública Kan informó hoy que las organizaciones de mantenimiento de la salud del país estiman que un total de 82.500 personas podrían ser vacunadas todos los días cuando la nación inicie su programa de inoculación, según se informa, la semana próxima.

El Clalit HMO espera poder vacunar a 40.000 personas por día, Maccabi estima que la cifra es de 25.000, Meuhedet en 10.000 y Leumit en 7.500, según el informe.

De acuerdo a lo informado por el diario The Jerusalem Post, con la ayuda de las vacunas, Israel podrá volver a una rutina relativamente normal alrededor de abril. Así lo transmitió hoy el comisionado israelí del coronavirus, el profesor Nachman Ash.

“Calculo que dentro de unos meses -en marzo – abril- ya habremos vacunado a una masa significativa de residentes israelíes, para que podamos abrir la economía, volver a ser activos y más o menos volver a una vida normal”, declaró Ash en distintas entrevistas radiales.

“Espero que podamos celebrar esta Pascua sin las restricciones de las reuniones, rodeados de nuestras familias”, transmitió.

Importantes funcionarios dijeron a los medios de comunicación el domingo que el Ministerio de Salud planeaba entregar a quienes estén vacunados contra el coronavirus un “pasaporte verde” que otorgará una exención de las restricciones aplicadas para frenar el brote del virus.

Entre los derechos para los titulares estarán el acceso a eventos culturales y comer en restaurantes, como así también evitar la cuarentena después de la exposición a un portador de virus diagnosticado. Se emitirá dos semanas después de que una persona reciba la segunda de las dos vacunas necesarias para el coronavirus.

El pasaporte verde también permitiría a los viajeros volar al extranjero sin tener que hacerse primero una prueba de virus, como es el requisito actual, dijo el ministro de Salud, Yuli Edelstein, en declaraciones a Canal 13.

Edelstein enfatizó que la idea no es brindar un paquete de beneficios para las personas que se vacunan, sino que “aquellos que ya no están en peligro de enfermarse con el coronavirus puedan hacer cosas que otros que aún están en peligro de contraer el virus no pueden hacer”.

Los funcionarios del gobierno ven la posibilidad de viajes internacionales como un incentivo clave para que el público se vacune, informó la emisora ​​pública de Kan.

Las encuestas han demostrado que entre el 50% y el 75% de los israelíes dicen que se negarán a recibir la vacuna contra el coronavirus, aparentemente por temor a que pueda producir un efecto adverso. Israel se está preparando para comenzar un programa de vacunación masiva la próxima semana, y según los informes, las primeras vacunas se administrarán el próximo domingo 20 de diciembre.

El Ministerio de Salud también establecerá un centro de comando especial para contrarrestar la desinformación en las redes sociales sobre las vacunas, informó Kan.

La operación contará con un equipo de redes sociales dedicado y cooperará con la división de Israel de Facebook, así como con el departamento cibernético del Ministerio de Justicia, para eliminar publicaciones problemáticas. En casos extremos, los funcionarios pueden incluso considerar presentar una denuncia ante la policía si la difusión de información es particularmente errónea y dañina.