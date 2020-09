Diario Judío México - La creciente tasa de infección por coronavirus en Israel es ahora la peor del mundo, según mostraron el jueves las estadísticas de la Universidad Johns Hopkins.

El informe semanal de datos sobre el coronavirus de la respetada universidad estadounidense mostró que durante los últimos siete días Israel tuvo en promedio 199.3 nuevas infecciones por millón de personas. Eso coloca a Israel en la innoble posición de tener la tasa más alta de casos nuevos, seguido por Brasil, España, Estados Unidos y Francia.

Las estadísticas del Ministerio de Salud publicadas el viernes por la mañana mostraron que otros 2,766 israelíes dieron positivo por el virus el día pasado y actualmente hay 25,277 casos activos en el país.

De los infectados, 828 están hospitalizados, 416 de ellos en estado grave y 123 pacientes que respiran con la ayuda de ventiladores.

El número de muertos en Israel subió a 991 cuando el gobierno tomó medidas para imponer cierres en más de 30 ciudades donde las tasas de infección están aumentando.

De las 30 ciudades designadas como áreas “rojas” debido a las tasas de infección, solo se impondrán restricciones totales en 10 de ellas, y casi todas las ciudades rojas tendrán en su mayoría residentes judíos árabes o ultraortodoxos. Los residentes estarán restringidos a permanecer dentro de los 500 metros de sus hogares, el transporte público se detendrá y los negocios no esenciales y todas las escuelas estarán cerradas, excepto las guarderías y los programas de educación especial.

En una reunión de gabinete, los expertos en salud pública advirtieron que no habría otra alternativa que imponer un bloqueo total a nivel nacional, porque los cierres locales en las ciudades rojas por sí solos no detendrían la propagación.

“Este es un mensaje para todo Israel: no hay bodas. No hay reuniones masivas. No ignorar [las pautas] en un restaurante o en cualquier lugar ”, advirtió el comisionado del coronavirus, el profesor Ronni Gamzu. “Lamento estar emocionado. Este es un momento crucial … todo Israel está en guerra “.

“Cualquiera que no se ponga una máscara y que ignore [las instrucciones] está escupiendo en la cara de los médicos y enfermeras que trabajan las 24 horas del día en las salas de coronavirus”, dijo Gamzu.

Los bloqueos solo están programados para entrar en vigencia a partir del lunes y ya hay una oposición en el gobierno de que los cierres no se pueden imponer durante las fiestas judías que comienzan en dos semanas.

El ministro de Vivienda, Yaakov Litzman, del partido United Torah Judaism, un exministro de salud, arremetió contra Gamzu por las conversaciones sobre cierres, aunque los expertos en salud pública dicen que las próximas festividades religiosas serán una incubadora para el crecimiento de infecciones a menos que se imponga un cierre.

“Tú [Gamzu] quieres un encierro durante las Altas Fiestas porque no quieres que la gente ore … no permitiremos que esto suceda”, dijo Litzman, quien supuestamente se infectó con la enfermedad cuando violó las reglas del Ministerio de Salud a principios de este año y asistir a las oraciones matutinas en una sinagoga durante un encierro cuando las reuniones grupales estaban prohibidas.

Los expertos han advertido que el sistema de salud de Israel podría colapsar a menos que la tasa de infección cambie. Un estudio de la Universidad Hebrea mostró que se espera que los casos graves aumenten en un 30 por ciento solo en las próximas dos semanas.

La situación es opuesta a cuando Israel recibió elogios por ser uno de los primeros países en controlar la primera ola de infecciones en la primavera. Sin embargo, después de que se suavizaron las restricciones sanitarias (la mayoría estuvo de acuerdo en retrospectiva demasiado rápido) y se permitió que la economía reabriera, las tasas de infección aumentaron.