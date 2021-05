Israel y Hamas acuerdan un alto el fuego en Gaza después de 11 días de combates

Informes de grupos terroristas y medios de comunicación dicen que la tregua entrará en vigor a las 2 a.m.

Fuerte fuego de cohetes en el sur Hamas dispara misiles antitanques contra un autobús, hiriendo levemente a un soldado de las FDI

El gabinete de seguridad israelí votó a favor de aceptar un alto el fuego el jueves por la noche, aunque el sur de Israel y Gaza siguen enardecidos. Los principales enviados mundiales habían trabajado fervientemente para poner fin a la violencia mientras el gabinete de seguridad de Israel debatía los detalles del restablecimiento de la calma. Fuentes en la reunión del gabinete dijeron que las FDI cesarán los ataques aéreos contra Gaza de inmediato.

En el caso de que Hamas continúe disparando cohetes contra Israel, la fuente dijo que las FDI volverán a sus actividades operativas completas en la Franja y que el alto el fuego se cancelará de inmediato. No hay aun hora de comienzo del cese de fuego (quizas 2 am)

Hamas dice que las hostilidades terminarán el viernes por la mañana; El medio saudí dice que Egipto envía monitores a la Franja para asegurarse de que no se disparen cohetes contra Israel durante el período de desescalada; el sur de Israel sigue bajo fuego a pesar de los movimientos para detener los combates

El gabinete aprobó la tregua sobre la base de lo que un funcionario calificó de "silencio a cambio de silencio".

Fuentes de alto nivel en el gabinete dijeron que las FDI detendrían inmediatamente todos los ataques contra Gaza.

Un miembro del grupo terrorista Hamas que controla Gaza dijo a Reuters que Israel e Israel entrarán en una tregua "mutua y simultánea" a las 2 am del viernes.

Tropas de las FDI disparan artillería contra la Franja de Gaza el jueves ( Foto: AFP )

El lanzamiento de cohetes en el sur de Israel continuó el jueves por la noche a pesar de los informes de un alto el fuego inminente. Las sirenas sonaron en varios lugares del sur, incluidos Sderot, Ashkelon, Ashdod y Netivot.

La votación del gabinete se produjo horas después de que el medio de noticias con sede en Qatar Al Jazeera informara que Israel había informado oficialmente a Egipto de que estaba listo para un cese de hostilidades.

El primer ministro Benjamin Netanyahu convocó al gabinete de seguridad a las 7 pm del jueves para discutir la operación de Gaza y los esfuerzos de alto el fuego.

El medio saudí Al-Arabiya informó el jueves que Egipto estaba enviando monitores a la Franja de Gaza para asegurarse de que no se dispararan cohetes contra Israel durante el período de desescalada antes de que entrara en vigencia un alto el fuego tentativamente acordado en unas horas.

El ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Sameh Shoukry, a la derecha, se reunió con el funcionario de Fatah, Azzam Al-Ahmad, en El Cairo el jueves. ( Foto: AP )

Los monitores egipcios operarían en coordinación con las Naciones Unidas y los estados europeos, según el informe.

Según Al-Arabiya, Egipto presentó a Israel el borrador de un alto el fuego el jueves por la mañana, pero aún había cierto desacuerdo sobre el plazo para que entre en vigor.

El informe también dijo que Egipto estaba planeando celebrar una "cumbre de paz" entre israelíes y palestinos en calma a largo plazo.

La Casa Blanca dijo el jueves que había visto informes de un movimiento hacia un alto el fuego, lo que parece ser alentador.

El momento real del posible alto el fuego aún no se ha aclarado y probablemente lo anunciaría Egipto, que ha desempeñado un papel clave en los esfuerzos de mediación.

Israelíes corren a cubrirse mientras se disparan cohetes contra la ciudad sureña de Ashdod el jueves. ( Foto: AP )

El presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, habló con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el jueves para discutir la reducción de la violencia, dijo la presidencia egipcia.

Sisi y Biden acordaron continuar las conversaciones y la coordinación entre sus países en el próximo período para contener la situación, dijo la presidencia.

Mientras tanto, Israel y los grupos terroristas en Gaza continuaron sus ataques transfronterizos durante todo el jueves con las FDI disparando contra objetivos en la Franja y los grupos terroristas lanzando una ola tras otra de cohetes contra las comunidades israelíes en el sur.

Las secuelas de un ataque de las FDI en Gaza ( Foto: AP )

Funcionarios de salud en la Franja dirigida por Hamas dijeron que 232 palestinos, incluidos 65 niños y 39 mujeres, murieron desde que comenzaron los combates el 10 de mayo, y más de 1.900 resultaron heridos en ataques aéreos.

Israel dice que ha matado al menos a 160 combatientes en Gaza y ha puesto su propia cifra de muertos en 12, con cientos de personas tratadas por heridas en ataques con cohetes que han causado pánico y enviado a la gente corriendo a refugios.

Lanzamiento de cohetes desde Gaza a Israel el jueves ( Foto: AFP )

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó el miércoles a Netanyahu a buscar la "desescalada" y un funcionario político de Hamas, Moussa Abu Marzouk, dijo que creía que se alcanzaría un alto el fuego "en uno o dos días".