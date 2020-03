Diario Judío México - En el marco de su gira por Estados Unidos, Iván Duque denunció este lunes el apoyo que da el régimen de Nicolás Maduro al grupo terrorista libanés Hezbollah en Venezuela, en un discurso pronunciado en Washington ante el grupo de cabildeo American Israel Public Affairs Committee (AIPAC).

En su intervención durante la reunión, una cita anual que reúne a políticos demócratas y republicanos, el presidente colombiano denunció las “trazas antisemitas” de la dictadura chavista en Venezuela.

“Ellos le han abierto la puerta a Hezbollah para que los apoyen en los crímenes que cometen contra su propio pueblo”, señaló el jefe de Estado en relación a la milicia chiita libanesa, considerada por Estados Unidos como el brazo “terrorista” del régimen de Irán.

Colombia forma parte del grupo de más de 50 países que no reconocen el gobierno de Maduro por las irregularidades denunciadas en las elecciones de 2018 y que considera como presidente interino a Juan Guaidó.

Duque destacó que su país se alineó en enero con la posición de Estados Unidos con respecto a Hezbollah, designándolo como “organización terrorista”.

“Vamos a trabajar con nuestros aliados para luchar con cada una de las organizaciones terroristas del mundo”, dijo el presidente colombiano. “Organizaciones como Hezbollah tienen que ser destruidas”, agregó.

Luego de su intervención en la reunión de AIPAC, Duque fue recibido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el despacho Oval de la Casa Blanca.

Durante el encuentro, el mandatario norteamericano defendió la fumigación de cultivos ilícitos como herramienta para llevar a cabo la lucha antidrogas en Colombia.

El gobierno de Duque espera reanudar la fumigación de cultivos ilícitos para luchar contra el narcotráfico, una iniciativa aplaudida por Estados Unidos pero muy resistida por campesinos y organizaciones de derechos humanos.

“Van a tener que fumigar. Si no fumigan no se van a deshacer de ellos”, consideró Trump, en referencia a los cárteles de droga, ante la consulta de los periodistas.

“Tenemos que trabajar en todos los elementos, tenemos que trabajar muy fuerte contra el crimen. Ese crimen está haciendo daño a nuestra gente, está haciendo daño a gente en todos los sitios, y tenemos que trabajar de manera conjunta en esos esfuerzos, como hemos hecho hasta ahora”, subrayó Duque.

En el breve pronunciamiento que brindaron a la prensa, luego del encuentro privado, los mandatarios explicaron que, además del tema de las drogas, sobre la mesa estuvo el tema de la crisis de Venezuela. “Es un gran tema para nosotros”, manifestó Trump. “La forma en la que ellos tratan a la gente de Venezuela es increíblemente mala. No tienen agua, no tienen comida, no tienen nada. Fue un gran tema en nuestras conversaciones”, indicó.

El presidente colombiano, en tanto, consideró que es “muy importante” hacer “más fuertes” las sanciones contra la “dictadura” de Venezuela. “Han destrozado el sistema de salud, por eso tenemos que trabajar de manera conjunta, para que haya una transición política y democrática que sea efectiva en Venezuela”, añadió Duque, cuyo país ya recibió a cerca de dos millones de venezolanos que huyeron de la crisis.

Con información de AFP.