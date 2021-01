El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, y su esposa Jill, aterrizaron el martes en la base militar de Andrews, cerca de Washington, de cara a su toma de posesión que se celebrará mañana.

El futuro mandatario, de 78 años, se despidió con lágrimas de los residentes del estado de Delaware, en donde reside, antes de volar a la ciudad donde se desempeñó durante décadas como senador por ese estado y luego durante ocho años como vicepresidente de Barack Obama.

Biden Regresa una Washington transformada por la pandemia y por un extraordinario operativo de seguridad tras el asedio del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos por parte de partidarios del presidente saliente Donald Trump, que romperá con generaciones de protocolo y no asistirá a la jura de su sucesor el miércoles.

Biden dio un breve discurso antes de dirigirse hacia la capital estadounidense, adonde partió en un avión privado, en lugar de hacerlo en uno del Gobierno, como es la tradición para los presidentes electos, según la cadena CNN.

”Siempre seré un hijo orgulloso del estado de Delaware (...). Cuando muera, Delaware estará escrito en mi corazón”, dijo un emocionado Biden a quienes se habían congregado para despedirle en el aeropuerto de la localidad de New Castle.

JUST IN: President-Elect Biden arrives at Joint Base Andrews on inauguration eve. pic.twitter.com/FnMVfEHkNd

— WBZ | CBS Boston News (@wbz) January 19, 2021