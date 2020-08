Diario Judío México - Una empresa constructora de Uzbekistán está intentando que se derribe una sinagoga de 124 años para dar paso a un complejo de apartamentos de lujo, según una publicación ruso-judía.

Absolute Business Trade, una empresa con sede en la capital uzbeka de Tashkent, demandó a principios de este año a la comunidad judía ashkenazi de Tashkent, alegando que están ocupando ilegalmente un “apartamento” en un complejo comprado por Golden House, informó el miércoles el semanario ruso-judío L’Chaim.

Según L’Chaim, el apartamento en cuestión es el hogar de la Primera Sinagoga Ashkenazi de Tashkent, que supuestamente está retrasando un plan para construir un bloque de apartamentos de lujo en el lugar.

Orient Group, la empresa matriz de ABI y Golden House, ha ofrecido construir otra sinagoga a la comunidad, pero la comunidad ha rechazado esa oferta. La próxima audiencia en la corte está programada para el cinco de agosto.

El ex alcalde de Tashkent, Rakhmonbek Usmanov, prometió que la sinagoga no sería desalojada. Pero desde entonces ha dejado ese cargo para dirigir la Agencia de Transporte por Carretera de Uzbekistán. Aún no se ha nombrado un sucesor.

Al menos tres incendios han ocurrido fuera de la sinagoga desde el 2018 en lo que los judíos locales señalan que es un intento de intimidación, según el informe.

Golden House y el Grupo de Oriente no han respondido a la solicitud de comentarios de la Agencia Telegráfica Judía.

Uzbekistán mejoró el año pasado su clasificación en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, aunque todavía ocupa el puesto 153 de 198 países.