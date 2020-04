Diario Judío México - Cómo Judíos, tenemos mucho de qué estar orgullosos. Hace unos 75 años terminó la Segunda Guerra Mundial. Uno de cada tres Judíos fue exterminado, todos los centros principales de intelectualidad Judía destruidos, líderes espirituales, comunitarios y filantrópicos exterminados,

3,5 millones de Judíos sobrevivieron a la masacre. Prácticamente todos sin familia, sin propiedad, sin medios de subsistencia. ¡Casi 2 millones sin documentos!

Solo tres años después, estos verdaderos trapos humanos crearon una nación para ellos y sus descendientes. No habo Judíos deambulando por el mundo como refugiados, no se vió Judíos matando a sus verdugos, no habo Judíos explotando autobuses en Alemania, en el metro en Polonia, edificios públicos en Hungría o mercados en Austria, todos estos parceros voluntarios del nazismo. Por el contrario, los Judíos se dedicaron a rehacer sus vidas, comenzando desde cero en los países que los acogieron, trabajando duro. Los médicos se convirtieron en vendedores ambulantes, los abogados en albañiles, los maestros en sastres y todos buscaron y lograron levantarse.

Una parte de estos exiliados, huérfanos, viudos, sin familia, hambrientos y sedientos se dedicaron a crear una nación, una vieja nueva nación en las cenizas dejadas por Nabucodonosor, Antioco Epífanes, Tito, los Bizantinos, Cruzados, Mamelucos, Otomanos y principalmente por la sed de sangre indescriptible del títere que provocó la Segunda Guerra Mundial y tenía la intención de borrar al pueblo Judío de la faz de la tierra.

Y ahora, cuando este pequeño país inmenso cumple 72 años, vale la pena traer algunos motivos de orgullo.

En 2019, en el Campeonato Mundial de Lacrosse en Canadá, las atletas Israelíes descubrieron que sus oponentes de Kenia jugarían con tenis porque no tenían dinero para comprar zapatos profesionales. Inmediatamente hicieron una colecta entre ellas, midieron los pies de las oponentes y el padre de una de las Israelíes corrió a comprar zapatos profesionales con cerraduras para los oponentes.

El Ayuntamiento de Holon, onde vivo, llamó a mi casa para preguntar qué nos faltaba durante el confinamiento: medicinas, alimentos e incluso dinero. Innumerables otros ayuntamientos han hecho lo mismo por sus ancianos.

La serie Israeli Prisioneros de Guerra fue considerada la mejor serie de TV de la década, y también inspiró a Homeland de América del Norte. La serie Fauda también se encuentra entre los diez primeros de la década.

Fue en Israel que se inventó la computadora portátil gracias al procesador de baja emisión de calor, asimismo el teléfono celular, el conector USB, el Pen Drive y la impresora de inyección de tinta.

El cultivo de tomates cherry, langosta y camarones en el desierto y la siembra de papa en arena regada por agua salobre también son inventos israelíes. Los países pobres de África alimentan a una gran parte de su población con estos inventos.

Harvard y Stanford adoptan el sistema Verbit de transcripción de voz a texto en un tiempo mínimo para crear folletos inmediatamente después de las clases.

Israel es el primer país (y a menudo el único) en ofrecer ayuda voluntaria en desastres, y ha salvado a decenas de miles de personas después de terremotos, deslizamientos de tierra y tsunamis en Japón, Turquía, Tailandia, Haití, México, Camboya, Armenia, Croacia, Rumanía, Brasil y otros.

El primer avión con motor eléctrico en volar con éxito es israelí. Aprobado en pruebas realizadas en Israel, Francia e Inglaterra, debería producirse en serie a finales de 2021. Capaz de llevar 2 tripulantes y 11 pasajeros con 800 km de autonomía.

El único remedio para el Alzheimer con buenos resultados es una invención Israelí. Lo mismo con la medicina para la esclerosis múltiple: Copaxone y Azilect.

En la crisis de Coronavirus, Israel envió varios aviones a todos los continentes para llevar a sus ciudadanos a casa. Ningún israelí que quisiera regresar quedó sin ayuda.

Un país con un área de Tabasco y una población similar a la de Ciudad de Mexico, Israel tiene más Compañías Unicornios que Alemania, Francia y Australia juntas. Y solo China supera a Israel con más compañías que cotizan en Nasdaq. Israel está por delante de todos los países Europeos.

Rodeado de enemigos y con numerosos movimientos terroristas que amenazan al país, Israel tiene el promedio mundial más alto de jóvenes que han terminado la escuela secundaria y probablemente el porcentaje más alto de ciudadanos que viajan al extranjero.

Sí, tenemos mucho de qué enorgullecernos: como un ave fénix, el Pueblo Judío ha resucitado una vez más de las cenizas. Y como dice un dicho común entre los Judíos:

“Intentaron enterrarnos pero olvidaron que somos semillas”.