Diario Judío México - El receptor abierto de los New England Patriots, Julian Edelman, quien es judío, ha invitado al receptor abierto de los Philadelphia Eagles, DeSean Jackson, al United States Holocaust Memorial Museum en Washington, D.C., después de los comentarios antisemíticos de Jackson en redes sociales.

“He visto a DeSean jugar su carrera, realizar jugasa destacadas, nos hemos comunicado en redes sociales. Tengo solamente respeto por su juego. Sé que dijo algunas cosas feas, pero sí veo una oportunidad para tener esta conversación”, dijo Edelman en un video publicado en Instagram el jueves por la mañana.

“Estoy orgulloso de mi herencia judía, y para mí, no es solamente sobre religión. Es sobre comunidad y cultura, también”, añadió- “Soy inusual porque no me identifiqué como judío hasta más tarde en mi vida. Siempre que me encontré con el odio, nunca realmente sentí que estaba dirigido hacia mí. Fue solamente hasta que formé parte de esta comunidad que aprendí cuán destructivo es el odio. El antisemitismo es una de las formas más antiguas de odio. Está enraizado en la ignorancia y el miedo”.

Edelman, de 34 años de edad, dijo a Jackson, de 33, que si ellos visitan el Museo del Holocausto, él entonces aceptaría un viaje al National Museum of African American History and Culture en D.C. para aprender más de Jackson.

“No quiero distraer de lo importante que es el movimiento ‘Black Lives Matter’. y cómo necesitamos mantenernos respaldándolo. Pienso que las comunidades negras y judías tienen muchas similitudes”, dijo Edelman en el video.

“Una similitud desafortunada es que ambas han sido atacadas por los ignorantes y los que odian. Es realmente difícil ver los retos que puede enfrentar una comunidad cuando no eres parte de ella. Así que, lo que necesitamos hacer es escuchar. Necesitamos aprender. Necesitamos actuar. Necesitamos entablar estas conversaciones incómodas si hemos de tener un cambio real”.

Además de Edelman, el liniero ofensivo de los Kansas City Chiefs, Mitchell Schwartz, quien también es judío, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram.

Schwartz, de 31 años de edad, escribió: “Mi esperanza es que podamos usar este momento para arrojar luz y concientizar el odio y la opresión que sigue sufriendo la comunidad judía. al tiempo que nos mantenemos en solidaridad con el movimiento ‘Black Lives Matter. Solamente podemos tener un cambio si denunciamos el racismo y el prejuicio en todas sus formas. Nuestras plataformas como atletas son una herramienta poderosa, y con ello viene gran responsabilidad. Todos podemos hacerlo mejor”.

En el video de Edelman, dijo recibió un insulto antisemítico durante un partido del 2011.

“No hay cabida al antisemitismo en este mundo”, dijo Edelman. “Este mundo necesita más amor, compasión y empatía”.