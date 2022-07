Irradiando energía, Tel-Aviv combina a la perfección con el universo y la personalidad solar del guitarrista.

Firma el evento de este verano en Israel: Kendji Girac llega por primera vez a “la ciudad blanca” y actuará ante 8.000 fans en el escenario del Mivtachim Arena, el 21 de agosto de 2022. Un concierto esperado por los fans israelíes y francófonos lo que se traduce en un rotundo éxito en la venta de entradas. Para ellos, su llegada es como un “soplo de aire fresco” tras dos años marcados por una crisis sanitaria que paralizó el mundo de la cultura.

El joven cantante de 26 años, que se inspira en su origen gitano y catalán, tiene un catálogo repleto de éxitos de sus discos de éxito. Con sus numerosos premios y sus cinco millones de discos vendidos, es el mayor fenómeno musical destacado por el programa “La Voz” de Francia. Kendji Girac, cantante en ascenso, tiene mil as bajo la manga ya que también aparecerá en la televisión de Francia en un telefilme llamado “Champion”.

En Israel, su próxima llegada el 21 de agosto ya está causando revuelo: competiciones organizadas por patrocinadores como producción de alfombra rojael sitio judiozumbido o incluso por el influencer de moda Ingrid buenos consejosinunda las redes sociales para guardar asientos, obtener códigos promocionales o incluso permitir que los fanáticos conozcan a la estrella.

Debe admitirse: la comunidad judía tiene afecto por el artista que a menudo marca, con sus melodías frenéticas y sus textos conmovedores, bodas y otros bar mitzvot. “Los ojos de mamá”, “Ella me amó” o incluso “Cool”, las canciones conocidas por todos, cálidas y coloridas de Kendji, atraen a los invitados a la pista de baile como imanes. Su concierto en Tel Aviv también atestigua la cercanía del cantante con la cultura judía e israelí. Un video en YouTube, que data de 2014 y fue visto más de 800.000 veces, muestra al artista interpretando “Havénu Shalom Alekhem” (La paz sea contigo) con su guitarra, o incluso cantando su canción “¡Oh! Take my soul” de su último disco “Mi vida” al ritmo de Hatikva, el himno nacional israelí.

Radiante de energía, Tel-Aviv se corresponde perfectamente con el universo y con la personalidad solar del guitarrista. Este encuentro con la afición promete ser intenso. Kendji Girac es sin duda uno de los artistas franceses más prometedores de su generación, y no cabe duda de que su público podrá disfrutar de un espectáculo que refleja su autenticidad y su talento.