Diario Judío México - Aviones de la aerolínea El Al crearon un puente con Perú y esta noche partirán con cientos de jóvenes israelíes que habían quedado varados tras el cierre de fronteras por el coronavirus. Durante su estadía en el país sudamericano, el equipo de KKL Perú, dirigido por su presidenta, Marisa Teper, junto a la embajada de Israel, asistieron a los chicos y les acercaron comida y bebidas para sobrellevar la situación.

En una entrevista con ItonGadol, Teper destacó: “Tenemos que estar muy orgullosos de ser judíos y ver cómo nuestra comunidad está dispuesta a ayudar. La embajada y toda la gente enseguida se movió para darles una mano a estos chicos”.

Teper, junto a su familia, dedicó una noche entera a preparar 250 raciones de comida, que se sumaron a otras provistas por la embajada de Israel en Perú, para ayudar a los jóvenes.

-¿Cómo quedaron varados los israelíes en Perú?

-En Perú decretaron un toque de queda desde las ocho de la noche hasta las cinco de la mañana. Desde el lunes estamos en cuarentena, sólo se puede salir para ir al supermercado o a la farmacia, un miembro de la familia. Hay un grupo que venía de Cuzco, a parte había un grupo en Lima. El problema fue que cuando cerraron las fronteras y todas las carreteras, a todas las personas que estaban en las provincias le prohibieron salir y regresar a Lima.

-¿Qué asistencia se les brindó?

-Hoy a la noche salen dos aviones de El Al de Lima hacia Israel. La embajada se comunicó con una empresa de catering para ver si les podía dar comida a estos más de 600 mochileros que están en Perú. Desde KKL hicimos más de 250 raciones, con galletas, jugos y agua, mientras en otras casas se hacían sándwiches para entregar a la embajada, para que se pueda repartir a estos chicos.

El problema de los chicos que estaban en Cuzco era que esa zona estaba en cuarentena desde hacía más días, porque había varios casos y no podían salir a comprar nada. Finalmente, se logró que pudieran ir a Lima para volar a Israel.

-¿Es frecuente que haya tantos israelíes en Perú?

-Muchos israelíes pasan por Perú al año, vienen a Lima, van a Cuzco, pero la mayoría se queda en Cuzco, que suele ser un paseo de cuatro o cinco días, y se suelen quedar más tiempo. Por suerte, esta noche están todos volando a Israel.

-¿Cómo iniciaron la ayuda desde el KKL?

-Las gestiones se iniciaron porque me llamaron Hernán Felman, vicepresidente mundial del KKL; y Ariel Goldgewicht, director del departamento de Latinoamérica del KKL, que se habían enterado que había muchos chicos varados en Cuzco y en Lima y estaban preocupados, viendo la manera de poder ayudar. Enseguida me contacte con gente del consulado, porque no podíamos salir, y los fui manteniendo informados a ellos con lo que me iban contando.

-¿Cómo estaban los israelíes cuando se acercaron a para brindarles su raciones?

Los chicos israelíes estaban tranquilos y preocupados por ver cómo podían hacer para regresar con sus familias, pero dentro de todo estaban todos muy bien.

Tenemos que estar muy orgullosos de ser judíos y ver cómo nuestra comunidad está dispuesta a ayudar. La embajada y toda la gente enseguida se movió para darles una mano a estos chicos.

-¿Cómo calificaría el accionar de la embajada de Israel para resolver este problema?

-Perú es un país muy turístico y hay muchos turistas. Estamos leyendo que hay otras embajadas que no responden los teléfonos, que no dan una respuesta, y en nuestro caso se movió todo lo que se pudo para que estos chicos hoy puedan volver con sus familias. Me parece que es un orgullo importante de todo el pueblo judío. En la embajada estaban preocupados por este grupo de chicos.