Kuentizikos de mamita

Rashel grita a su marido………

– Mishonnnnnnnnnn koryeeeeeeeee yama un doktor presto !

– Kualo es ? Porke estas gritando ansina komo una loka ?

– Aze lo ke te digo….agora !

– Si, ma ke paso ?

– Hayimiko se englutyo 5 paras !

– Ahhhh….me paresyo ke afito una koza negra…. 5 paras ! No embarasa. Ke se vaygan al diavlo ! Por 5 paras no vamos a dar al doktor 2 liras !

i otra……

Salamon yeva su ijiko a una botika para merkarle un vestido … El vendedor le da un vestido maraviyozo ma karo ! Salamon le dize ke kere una koza maz barata…. le da otra…

– Maz barato ! dize otra vez Salamon.

Por fin topan una koza ke les plaze i no es karo del todo.

Padre i ijo salen de la botika kontentos i riyendo. Aaaaaaah ! Empesa una luvya dezgrasiyada ! Koryen koryen … Es leshos….

Salamon mira a su ijo i no kreye sus ojos ! El vestido mueyvo se akurto… se estrecho…. las mangas estan al medyo braso ! Las pachas a unos 40 santimetros de la kaye ! Lo trava asu ijo i empesa a koryer de muevo ! Presto a la botika antes ke se sierre ! Al momento ke entran el vendedor los mira kon ojos grandes grandes i antes ke puedan avrir la boka les dize ………

– Atyo ! por Di-o santo ! nunka me puediya imajinar ke los chikos se engrandesen tanto presto ! Horozo padre sos amigo !

ke estej sanos i rezyos i…….al vermos !

Uyyy…… me akodri de otra una !

Hitler se va a la endevina i le demanda :

– Kual diya me vo murir ?

La endevina dize

– Si si…. Veygo una fiesta….Los Judyos estan baylando

– Kual diya ?

– Una dia de fiesta de los Judyos si !

Hitler le grita…

– De ande saves esto, mujer atrazada ?

Eya responde :

– Senyor.. Eyos dizen ke van azer fiesta el diya ke te vas a murir i no importa ke diya !

[email protected]

Uyyyyyyyyyy Ay i otra una…

Shimoniko era muy prove i para pueder mantenerse tomava alimentos i todo lo ke nesesitava fiado del merkado. Un diya ke mas no puediya suportar esta provedad kito de su aldikera los dos groshizikos ke teniya i se disho “ya basta ! O gano o peryo ! Me vo merkar un billeto de la lotteriya i si gano me salvo i si peryo me muero !”

El mazal le soriyo i gano Shimoniko el gran presyo !

Tanto se alegro ke fue a merkarse un ermozo koche kolorado. Ma…. No pago nada a los ke se aviya endevdado ! Paso unos diyas, dos semanas…. Nada !

Los hombres vinyeron a su puerta :

– Shimoniko ! Eras prove mos kayimos i no te demandimos de pagar lo ke mos deves… Ma kualo agora ? Tienes para pagarmos kon su demaziya !

– I….. Kualo keresh ? Ke la gente empezen a avlar ? Ke digan ke troki enteramente kuando me ize riko ?

I … basta para oy !