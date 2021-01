La Autoridad Palestina amenaza con demandar al embajador saliente de Estados Unidos en Israel, David Friedman, en tribunales internacionales por reconocer a la Ciudad de David como un testimonio de la herencia judeocristiana y los principios fundacionales de Estados Unidos, tuiteó el martes el experto en asuntos palestinos Khaled Abu Toameh.

El anuncio de la P.A. se produjo inmediatamente después de una ceremonia especial celebrada el lunes por la Embajada de los Estados Unidos en Jerusalén para elogiar el sitio arqueológico por el "papel fundamental que desempeña al conectar a sus visitantes con los orígenes de los valores que ayudaron a dar forma a Estados Unidos".

Durante la ceremonia, en la que Friedman dedicó una placa en honor a la Ciudad de David, el embajador dijo: “En la América moderna, nos inspiran muchos monumentos que nos recuerdan la historia de nuestra república. A menudo me he preguntado qué monumentos inspiraron a nuestros padres fundadores. Cuando los redactores de la Declaración de Independencia proclamaron que nuestro Creador había dotado a todos y cada uno de los estadounidenses con ciertos derechos inalienables, ¿qué monumentos los inspiraron? Sugiero que esos monumentos estén ubicados aquí mismo, en la antigua ciudad de Jerusalén ".

Friedman también dijo que esperaba que la placa impulsara a todos los que la lean a pensar en los valores judeocristianos sobre los que se fundó Estados Unidos y "cómo esos valores fueron inspirados por la antigua Jerusalén y sus habitantes".

Esta no es la primera vez que la P.A. ha amenazado con presentar una denuncia contra Friedman en tribunales internacionales. En junio de 2019, Al Jazeera informó que el embajador enfureció a la Autoridad Palestina Ministerio de Relaciones Exteriores y Expatriados en comentarios que hizo a The New York Times sobre el plan de paz de Estados Unidos para Israel y los palestinos.

En su entrevista con The Times, Friedman dijo: "En determinadas circunstancias, creo que Israel tiene derecho a retener parte de Cisjordania, pero es poco probable que la totalidad".