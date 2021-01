La Batalla de Galípoli, o Gallipoli, o del estrecho marítimo de los Dardanelos, que ocurrió como uno de los eventos más intrigantes de la Primera Guerra Mundial, inició el 19 de Febrero del 2015 y duró 10 meses con 18 dias, en la cual murieron medio millón de soldados de ambos lados, de los aliados de Inglaterra y Francia, y de los turcos que se unieron al Imperio Austro-Húngaro; no tenía ningún propósito estratégico dicha batalla, utilizaron como títere a Winston Churchill, nombrado Lord del Almirantazgo inglés, quien con su instinto napoleónico prolongó la contienda por todo ese tiempo creyendo que era su misión acabar con el Imperio otomano (Galípoli estaba situada en la misma región que Constantinopla), además que aprovecharon el sentir de Churchill en esa época por la falta su padre, Randolph.

Se reconocen muchas conspiraciones que ocurrieron durante la batalla de Galípoli, incluyendo la entrega de mapas apócrifos que llevaban a los soldados aliados a emboscadas al desembarcar en la playa de Galípoli por parte de los turcos-otomanos, sobre todo cuando llegaban al puerto soldados provenientes de Australia.

El único beneficio real de la Batalla de Galípoli, fue, que mientras duró, con la venta de armas, barcos, aviones, submarinos y municiones para mantenerla, las acciones de la recién creada bolsa de valores de Wall Street aumentaron muy considerablemente, así como la edificación de los rascacielos de Manhattan, y muy interesantemente, el acero con el que se fabricaban dichas armas, aviones, submarinos, barcos y municiones, era mexicano.

Yo no sé si mi bisabuelo materno, Moisés Micha, sabía de lo complicado que era entender la Batalla de Galípoli, pero cuando los líderes de la legión extranjera de Francia llegaron a Damasco, Siria, donde vivía con su familia, para reclutar soldados para embarcarlos y llevarlos a Galípoli, él decidió no ir, y para eso, muy audazmente, se hizo el sordo; cuentan que un general francés le gritó desde atrás, y él no se inmutó, y lo golpearon, lastimándole la nariz de por vida, pero logró no ir a Galípoli, a donde se supo que sí fueron varios miembros de la ahora Comunidad Monte Sinaí, y nunca regresaron.

Nota cultural agregada: Hay 2 películas sobre la Batalla de Galípoli que recomiendo ampliamente para los interesados en el tema: “Gallipoli” con Mel Gibson y “El Maestro del agua” (The water diviner) con Russell Crowe.