Diario Judío México - En línea con el cambio de configuración política, la comunidad judía explora un acercamiento en su relación con el kirchnerismo. Luego de años de roces y hasta enemistad manifiesta, las organizaciones centrales de la comunidad en el país, AMIA y DAIA , diseñan estrategias que incluyen un vínculo más fluido con la Casa Rosada y eventuales giros de postura en relación a un tema candente: la querella contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa por encubrimiento del pacto con Irán impulsada por el fallecido fiscal Alberto Nisman .

A pesar del frustrado encuentro con el presidente Alberto Fernández , cancelado sin demasiadas explicaciones, la conducción de la DAIA, que encabeza Jorge Knoblovits, tuvo reuniones con la cúpula del Gobierno. El ministro del Interior, Eduardo de Pedro , lo recibió junto a otros dirigentes comunitarios, como el director ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano, Claudio Epelman. No se habló, según testigos, de la acusación contra la expresidenta, que la DAIA lleva adelante al igual que familiares de víctimas del atentado a la AMIA, Luis Czyzewski y Mario Averbuch. “De todos modos, estamos esperando un gesto”, afirmaron altas fuentes de la Casa Rosada luego de aquel encuentro.

Hace un año, el entonces titular de la AMIA, Agustín Zbar, le pidió públicamente a la DAIA que desista de ser querellante en esa causa. En aquel momento, todavía con Mauricio Macri en el poder, la entidad política de la comunidad rechazó la idea, y siguió firme con sus argumentos: considera que Irán estuvo detrás de los atentados a la embajada de Israel y la AMIA, que el gobierno kirchnerista pactó con Teherán, y que Nisman fue asesinado en relación con la denuncia que preparaba y que iba a defender en el Congreso dos días después de su violenta muerte, como lo expresó Knoblovits en el homenaje al fiscal , el 19 de enero pasado, en el cementerio de La Tablada.

Ahora, los tiempos parecen haber cambiado. Desde la propia entidad judía reconocen que hay “distintas posturas” sobre el asunto, “como en cualquier lado”. Hay quienes creen que hay que “salir ya” para no “empiojar” el vínculo con el Gobierno, y otros que evalúan el impacto negativo que esa decisión traería en buena parte de la comunidad.

Hay opciones intermedias, como continuar siendo querellantes, pero sin activar la causa. “Y otra opción es convocar a una asamblea y que se defina por consenso que postura tomar”, cuenta otro dirigente de la entidad.

Por si ese cambio no se produce, en Balcarce 50 también dan lugar a quienes critican a la DAIA por apuntar contra el kirchnerismo, como lo demuestra el reciente encuentro de De Pedro con Jorge Elbaum, titular del Llamamiento Argentino Judío, quien sintoniza con posiciones kirchneristas, rechaza la culpabilidad de Irán en el atentado a la AMIA y afirma que la DAIA “representa a la derecha de la comunidad”.

Czyzewski, en tanto, reiteró a LA NACION que su decisión es “seguir adelante con la querella” contra Cristina Kirchner y otros ex funcionarios por el presunto encubrimiento de Irán a través de la firma del Memorándum de Entendimiento con ese país. A pesar de esta decisión, Czyzewski tiene con el Presidente una coincidencia que podría acercarlos: a principios de los 90, Fernández tuvo como alumna universitaria a su hija Paola Czyzewski, una de las 85 víctimas del atentado terrorista de julio de 1994.

Elecciones en la AMIA

En la AMIA, en tanto, los cambios podrían sobrevenir luego de las elecciones en las que se definirá el próximo presidente de la entidad, el 5 de abril. Si continuara el Bloque Unido Religioso (BUR), que está en el poder desde 2008, todo indica que no habría modificaciones en la condena a Irán, siempre desde una posición “apolítica”. Si quien triunfara fuera la coalición pluralista “Una AMIA”, que encabeza el dirigente y empresario Alejandro Kladniew, se promete una “apertura” hacia los sectores más afines al kirchnerismo -entre ellos, la organización de familiares de víctimas Memoria Activa- y se llevará adelante la propuesta de escuchar “todas las voces” en relación a las responsabilidades y la búsqueda de resolución del caso AMIA.

“Irán no puede decir que en la Argentina no hay justicia. Queremos que se presenten aquí, porque la Justicia los acusa, y si pueden que demuestren que no son culpables”, afirmó Kladniew a LA NACION . Y agregó que su objetivo es estar “del lado de las víctimas”, por lo que en caso de ganar invitará a “todas” las organizaciones de familiares al acto central de conmemoración del atentado, el próximo 18 de julio.

¿Y sobre Nisman? “Tiene que actuar la Justicia, no somos quienes para decir si lo mataron o se suicidó”, contestó Kladniew. ¿Cómo será la relación con el Gobierno? “Seremos críticos cuando debamos, y apoyaremos cuando haya que apoyar”, afirmó el exdirector de la Sociedad Hebraica Argentina (SHA). Una señal de los nuevos tiempos que guían el vínculo entre la comunidad y el gobierno de Fernández.