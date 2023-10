La COPPPAL reitera su condena al terrorismo que lastima y hace víctimas de guerra a personas inocentes.

Mantenemos nuestra propuesta a la ONU para formar un comité multilateral que trabaje para alcanzar la paz en ese grave e inaceptable conflicto e impida que este se desborde

No podemos permitir que el odio tome las riendas y el comando de nuestros procesos políticos locales, regionales y globales so pena de consentir la destrucción del mundo.

Las acciones terroristas son imperdonables y sus efectos destructores derriban toda solución pacífica de los conflictos como una salida sólida, constructiva y permanente en beneficio del progreso libertario e igualitario de la humanidad.

La COPPPAL expresa sus condolencias al pueblo de Israel ante los condenables ataques

terroristas y exige a Hamas la inmediata liberación de los rehenes que ha secuestrado y expresa su solidaridad a todas ellas y ellos y a sus familias.

Alejandro Moreno hace un llamado al Gobierno de México para que asuma con la seriedad que la situación exige la liberación de los mexicanos secuestrados y se actúe con la velocidad y contundencia necesaria para que pronto estén de regreso, sanos y salvos, con sus familias.

El Presidente de la COPPPAL trasmite al pueblo israelí “su abrazo fraterno y solidario en estos momentos de dolor”.

A las familias de mexicanos retenidos por Hamás les trasmite su apoyo y respaldo.

Pide no ligar terrorismo de Hamas con lucha pacífica de pueblo y gobierno de Palestina.

“La COPPPAL como una organización de paz, seguirá insistiendo en un NO a la guerra”,

señala.

Ciudad de México, 8 octubre 2023. – El presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, diputado Alejandro Moreno Cárdenas, trasmitió este día su mensaje fraterno y solidario al pueblo y gobierno de Israel, tras los condenables ataques terroristas que sufrió su territorio por parte de Hamas, que están derivando en una guerra en Oriente Próximo.

“En estos momentos de dolor, causados por la barbarie del terrorismo, reciban todo el pueblo y Gobierno de Israel, familiares de personas que perdieron la vida y heridos, mi abrazo fraterno y solidario. Estos actos de barbarie deben ser condenados, reprobados, de manera unánime por la comunidad internacional”, señaló el líder de los partidos progresistas de América Latina y el Caribe.

Asimismo, expresó su preocupación por la “triste noticia sobre los mexicanos que han sido tomados como rehenes por el grupo Hamás en Gaza, a quien exigió la liberación inmediata de los rehenes, así como demandó al Gobierno de México trabajar en un plan para sacar de la zona de conflicto a los 21 ciudadanos mexicanos, originarios de Campeche, atrapados en la zona del conflicto, a quienes les expresó todo su apoyo y respaldo.

Cómo presidente de la COPPPAL estaremos colaborando con nuestros interlocutores para que los mexicanos regresen a casa, también hacemos un llamado al Gobierno de México para tomar la situación con la seriedad que exige. Deseamos que se encuentren bien y que pronto estén de vuelta en casa”, indicó.

También, a la comunidad israelí en México, le expresó de manera particular, sus condolencias, solidaridad y apoyo ante los violentos actos terroristas que nos avergüenzan como humanidad. “La comunidad israelí siempre ha sido pilar fundamental en el desarrollo del país, aquí siempre encontrará una mano amiga extendida, un país para vivir en paz y en armonía, por encima de los problemas que nos aquejan, pero que con trabajo y compromiso podremos superar. comparto el dolor que están sufriendo en estos momentos”.

Dijo que justo cuando se vislumbraba un acuerdo en la región entre los pueblos de Israel y Palestina, emergió la figura del terrorismo para dinamitar los esfuerzos de naciones y personas comprometidas con la paz. “Los brutales actos de Hamas contra la población civil de Israel, no reflejan el sentimiento del pueblo Palestino que, cansado de violencia, busca también un camino hacia la paz, camino que la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, siempre apoyará”, manifestó Moreno Cárdenas.

Manifestó que la COPPPAL, como una organización que desde sus orígenes trabaja en favor de la paz, seguirá insistiendo en encontrar, por medio del multilateralismo, un espacio al diálogo, al acuerdo que frene la guerra, objetivo al que nos quiere conducir con sus acciones criminales, el terrorismo internacional.

Informó que ha estado dialogando con líderes de diferentes partidos de América Latina y el Caribe que hacen vida en la COPPPAL, quienes le han manifestado su consternación y condena unánime por los ataques terroristas de Hamas contra Israel, al tiempo que han pedido diferenciar las acciones de terrorismo de Hamas con la verdadera lucha del pueblo Palestino.

Por último, señaló que nadie desea encaminar al mundo hacia otra guerra, por eso es indispensable que la Organización de las Naciones Unidas y los países del Consejo de Seguridad, actúen de manera rápida y eficaz, para encontrar una salida al conflicto.