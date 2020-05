No, no, no y no. Los líderes palestinos, apuntaba el también analista de CAMERA Sean Durns, también rechazaron la propuesta del ex secretario de Estado de Estados Unidos John Kerry en 2014 de reiniciar las negociaciones, así como la oferta de estadidad presentada el 9 d marzo de 2016 por el entonces vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden.

A diferencia del Pedro de la fábula, no son pocos los países occidentales que siguen acudiendo a los gritos y amenazas del liderazgo palestino a decir lo que éstos quieran que digan, a hacer lo que éstos quieren que hagan: que los ayuden a eludir sus responsabilidades y a ejercitar impunemente la perversa y nefasta y nefasta práctica de la incitación al odio y la violencia, de la perpetuación del conflicto (con la inestimable asistencia, para esto último, de la UNRWA).