Shofar en Abu Dhabi Algo que pocos hubieran pensado El líder de la comunidad judía de los Emiratos Árabes Unidos, Rabino Levi Duchman, toca el Shofar después de que miembros de la delegación conjunta estadounidense-israelí en los Emiratos Árabes Unidos se unieran a los miembros de la comunidad judía emiratí local para Shajris en @emirates el martes. -cortesia vinN @israelmfa @israelenmexico @israelenespanol @diariojudiomexico 👉Más en www.diariojudio.com