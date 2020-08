Diario Judío México - Hace un par de décadas publiqué en una revista universitaria mexicana algunas notas sobre el probable fin de la literatura. Preguntaba allí ” habrá lectores en el siglo XXI “, y si habrá, quién y cuántos se contarán entre ellos?

Las reacciones al texto oscilaron entonces entre el inocente asombro de la audiencia por mi cuestionamiento y la irritada actitud por traer un tema que tendría tajante respuesta: siempre y en cualquier futuro la página literaria sobrevivirá.

Es cierto: incursiones en la novela, el ensayo o la poesía no faltarán en el devenir; en contraste, creo que se reducirá sustancialmente el número y la calidad de los lectores. Sin duda, la revolución digital apura este proceso. El intercambio de sintéticos mensajes acompañados con sonrientes o lagrimosos muñequitos a través del hoy infaltable aparato telefónico o la computadora no dispensa ni tiempo ni razones para detenerse en alguna página de Voltaire o de Amós Oz. Por supuesto, las resistencias a la lectura literaria no son nuevas; existen desde tiempo ha, pero se acentúan en nuestros días.

Marcel Proust (1871-1922) consagró algunas páginas al acto- entre entusiasta y pecaminoso- de leer. Las redactó en 1905, tres años antes de sus celebradas incursiones sobre el tiempo perdido. Recuerda por ejemplo que cuando se inclinaba a abrir algún libro en su cuarto, en tempranas horas de la mañana, alguien – la madre, el abuelo, la sirvienta – golpeaba la puerta para liberarlo de su voluntario y bien amado aislamiento. Y con razón se preguntaba entonces: “cuando estoy solo con un libro o escribo, estoy realmente solo? “…

Su experiencia aviva recuerdos personales que me obligan a pedir disculpas al lector. En mis tiempos preadolescentes solía entusiasmarme con alguna página de Stephan Zweig (1881-1942) o con la prosa del argentino José Ingenieros (1877-1925). Lecturas que debía abandonar a la hora de la comida familiar. Un mandato que incumplía pues, postrado el libro en mis rodillas, le dedicaba furtivas miradas mientras consumía lo que había en la mesa. Inclinación que mi padre no toleraba. Su categórico gesto me invitaba a saborear la sopa y los tallarines ofrecidos o quedar con hambre dominado por mi vicio. Dura elección entonces.

Circunstancias hoy impensables. Los intercambios digitales, con anglicismos que van del what s ups al face-book, messenger y otros canales, tienen firme presencia en múltiples medios, desde los públicos a la intimidad. Motivan y acompañan cualquier diálogo en la calle, con los amigos, o en la aparente soledad.Y en estos vaivenes de intensa comunicación electrónica para qué y por qué acudir a Saramago, a García Márquez o a Calvino? Quién en verdad los necesita? Y para qué?

Con estas apuradas reflexiones retorno al texto de Proust con sus extensos párrafos que a menudo se antojan interminables, pero que al fin encantan y conmueven. Con alguna libertad reproduzco aquí lo que escribe: ” No leí a mi gusto en el cuarto… Debí salir al parque con ellos… jugar en las orillas del lago…esperar la merienda que llegó en canastas … y reencontrarme por fin con el libro prohibido…”

Un texto que conduce a reiterar la pregunta: los adolescentes de hoy, hipnotizados por los medios electrónicos,llegarán a conocer en el devenir los sinuosos encantos de la literatura?

Las opiniones expresadas aquí representan el punto de vista particular de nuestros periodistas, columnistas y colaboradores y/o agencias informativas y no representan en modo alguno la opinión de diariojudio.com y sus directivos. Si usted difiere con los conceptos vertidos por el autor, puede expresar su opinión enviando su comentario.