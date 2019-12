Diario Judío México - Los judíos no saben qué es el antisemitismo porque no tienen la definición correcta del judaísmo. Esa es la afirmación de muchos que se autodefinen como progresistas y niegan el derecho de Israel a existir. Israel no tiene conexión con el judaísmo, dicen ellos; por lo que el antisionismo no tiene conexión con el antisemitismo. William Kolbrener explica por qué están equivocados.

Aquellos defensores del movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) que afirman que no hay conexión entre el antisemitismo y el antisionismo tienen sus propias definiciones de antisemitismo y judaísmo. Para ellos, la religión gira en torno a la fe, como para los cristianos; pero no para la concepción distintivamente judía del sentido de nación; de modo que el Estado de Israel no es visto como una expresión genuina del judaísmo, sino como una cínica toma del poder colonialista. Esto es algo que Trump entiende bien: el judaísmo es una nación antes que una religión en el sentido cristiano.

La negación del excepcionalismo judío tiene una larga historia. Los progresistas que apoyan el BDS, usando el traje multicultural de la interseccionalidad, no son diferentes a la mayoría de los cristianos antes de la fundación del Estado de Israel: ambos buscan negar la diferencia judía. La idea de que “no hay judío ni griego”, afirmada por el apóstol Pablo, informa las versiones progresistas contemporáneas de la comunidad. Tales progresistas podrían encresparse al escucharse a sí mismos descritos como parecidos al universalismo cristiano, pero en sus ansias de negar la diferencia judía, muestran muchas afinidades con las formas más antiguas de antisemitismo. Tal como lo hicieron en la relación con el cristianismo, hoy los judíos demuestran la falsedad de las afirmaciones universalistas. Entonces, como ahora, el judío se convierte en el extraño excluido, la única diferencia excluida del universalismo de la diferencia.

Hoy, la expresión más obvia del excepcionalismo judío es el Estado de Israel y, por lo tanto, el objetivo del ataque antisemita. Para aquellos progresistas que rechazan el judaísmo como se define a través del carácter de la etnicidad y las prácticas, solo el judaísmo como una religión no justifica el carácter de nación judía, de hecho, no es una afrenta a su sensibilidad y una traición de lo que debería ser la verdadera religión. Pero el judaísmo abarca todos los aspectos de la vida pública y privada, y exige no solo las leyes de la dieta, el sexo y el trabajo, sino también las leyes de relación con la agricultura, el comercio y la caridad. La última categoría de leyes también incluye formas en la que el producto de la Tierra de Israel debe asignarse para los pobres. Es decir, el judaísmo se imagina a sí mismo, en su forma ideal, como una forma de vida y aspiraciones que abarca la vida en relación con la comunidad judía en la Tierra de Israel. Esta es la forma en que el pueblo judío se ha expresado como un ideal en el exilio durante al menos dos mil años, y como una realidad vivida, por imperfecta que sea, en el actual Estado de Israel. Sin embargo, aquellos que abogan por el BDS, después de haber determinado qué es el judaísmo, pueden seguir adelante y negar cualquier conexión entre el antisionismo y el antisemitismo, llamando al Estado judío como colonialista porque insisten en que la religión, y por lo tanto el judaísmo, deben determinarse solo por la fe.

Para aquellos humanistas progresistas que sostienen el ideal del judío exílico, cosmopolita y universalista, el sionismo es una afrenta a su imagen del judío del pasado, para quien el hogar nunca fue real, sino siempre ideal. Para ellos, los judíos pierden su identidad auténtica cuando se unen en una nación. Pero, tenga en cuenta que solo la nación judía se ve obligada a este ‘todo o nada’ de utopismo apátrida o nacionalismo rabioso. Mientras que los estadounidenses, los franceses y los británicos pueden ser ciudadanos orgullosos, a pesar de las desigualdades culturales y las injusticias que caracterizan a sus sociedades (y a todas las demás); los judíos tienen el estándar imposible de perfección. Los israelíes nunca les dicen a los estadounidenses, por ejemplo, que cierren el negocio, lo siento, todo está equivocado, debido a las diversas políticas inmorales, a veces letales de Trump. En otros países, usted podría ser un idealista y un escéptico; pero no Israel.

JUDAISMO Y VIVIR EN LA TIERRA DE ISRAEL

A muchos israelíes de hoy les gustaría cultivar un mayor universalismo, hartos del particularismo teológico y político de Netanyahu y su gobierno de derecha. Y discretamente, en los campus, en los hospitales, en una variedad de lugares en la esfera pública, la minoría árabe de Israel toma un papel cada vez más prominente en la vida pública, lo que se suma a la naturaleza cosmopolita de la cultura israelí. Con todo eso, la ocupación y la falta de independencia palestina siguen siendo una mancha sobre la sociedad israelí. Pero los israelíes siguen siendo escépticos sobre las negociaciones para poner fin a este statu quo, y en gran parte debido a la negación de la legitimidad del Estado judío. Uste no debería mantener una concepción de una solución de dos estados si las afirmaciones de su adversario son solo una ficción: ¿por qué considerar incluso cualquier otra cosa que no sea una solución de un estado – “desde el río hasta el mar” como dice la canción? La mayoría de los israelíes, a pesar de algunos teócratas y políticos fundamentalistas, quieren abrazar su naturaleza cosmopolita, abrazar la diversidad y ser una vez más una Luz para las Naciones. Pero mientras el sionismo represente para los partidarios del BDS y otros antisemitas (como el Partido Laborista de Corbyn) un pretexto ficticio para un acaparar tierras y poder; esa aceptación tendrá que esperar.