Enfrentando cada vez más pedidos de su renuncia después de citar a Adolf Hitler en un discurso reciente, la recién inaugurada congresista de Downstate Illinois, Mary Miller, se disculpó el viernes y dijo que lamentaba haber usado la referencia mientras culpaba a otros por "tratar intencionalmente de tergiversar mis palabras".

Miller, con solo unos días en el cargo, recibió la condena de republicanos y demócratas por igual, así como de grupos judíos contra la difamación por hacer referencia al maestro nazi del Holocausto en un discurso del martes a Moms for America, un grupo conservador que dice que su misión es "levantar una nueva generación de patriotas ”a través de“ las madres de América ”.

Miller, un republicano que nació y se crió en los suburbios de Naperville pero vive en Oakland y representa el sudoeste de Illinois, se refirió a la necesidad de que los conservadores enseñen sus creencias a los votantes más jóvenes que han tenido una tendencia más demócrata en los últimos años.

“Cada generación tiene la responsabilidad de enseñar y capacitar a la próxima generación. Sabes, si ganamos algunas elecciones, seguiremos perdiendo a menos que ganemos los corazones y las mentes de nuestros hijos. Esta es la batalla. Hitler tenía razón en una cosa. Dijo, quien tiene la juventud tiene el futuro ”, dijo.

Su oficina primero intentó afirmar en su cuenta oficial de Twitter que estaba hablando de que los demócratas adoctrinaban a los jóvenes en su referencia a Hitler.

"La declaración de la congresista Miller fue una denuncia de los esfuerzos de dictadores malvados para reeducar a los jóvenes y esfuerzos similares de los radicales de izquierda en nuestro país hoy", dijo Miller en Twitter el miércoles.

Pero el viernes, Miller emitió una declaración de disculpa y pesar y agregó que se considera "apasionadamente pro-Israel" y una "firme defensora y aliada de la comunidad judía".

Congresswoman Mary Miller (R-IL) issues a statement on her remarks at the recent Moms for America event in Washington, D.C. pic.twitter.com/3349AZwbN7

— Congresswoman Mary Miller (@RepMaryMiller) January 8, 2021