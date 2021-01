Nuestros lectores probablemente hayan escuchado de la Segunda Generación, los hijos de sobrevivientes de la Shoá, que son un grupo cada vez más visible y representativo de las historias de supervivencia de los padres, muchos éstos ya fallecidos.

Pero, ¿qué es la Segunda Generación y quiénes forman parte de ella?

El término Segunda Generación se concibió en los años 70 como representativo de los hijos de sobrevivientes del Holocausto, siendo un grupo incluyente cuya única característica en común era la experiencia de sus progenitores relacionada con el Holocausto y el deseo de compartir y difundir la conciencia histórica, así como las historias de supervivencia de sus padres. Éstos podían haber sido espías, partisanos, fugitivos, víctimas de campos de concentración y exterminio u otros.

Sin embargo, en estudios recientes se ha denominado que la Segunda Generación se limita únicamente a los hijos de sobrevivientes de campos de concentración y exterminio por el grado de pérdida de sus progenitores durante la guerra. Arlene Stein en su libro Reluctant witnesses. The children of the Holocaust Survivors, reafirma esta propuesta, pero a lo largo del libro se refiere a sí misma como Segunda Generación, a pesar de ser hija de padres que lograron huir de la guerra.

Siendo así, podríamos hablar de la clasificación de “Segundas Generaciones” dependiendo de las vivencias de sus padres durante la guerra y enriquecer el conocimiento con las diferentes experiencias como hijos de éstos o hacer una propuesta para nombrar a aquellos que no son hijos de sobrevivientes de campos de concentración y exterminio pero que, de igual manera, vivieron la Segunda Guerra Mundial a través de los ojos de sus padres y contribuyen en las labores a favor del nunca más.

Sin embargo, las historias de supervivencia no se pueden reducir a éstas clasificaciones, los hijos de cada sobreviviente merecen contar su experiencia personal sin importar el pasado de sus padres, sentirse parte de una comunidad, aportar a la Historia y que el recuerdo de sus padres se conserve para las siguientes generaciones.