Diario Judío México - La Unión Mundial de Estudiantes Judíos (WUJS) hizo un llamado al gobierno israelí para que traiga a los judíos etíopes restantes a Israel en el Congreso anual de la Unión esta semana. Más de 40 sindicatos estudiantiles judíos internacionales estuvieron representados en el Congreso.

Baye Alemye, que asistió al Congreso, fue el primer representante de la comunidad judía de Etiopía. Baye es el cantor de la Sinagoga Tikvat Sion en Addis Abeba, Etiopía, y su comunidad aún espera hacer aliyá a Israel.

“Todo judío de todo el mundo puede hacer aliyá fácilmente”, dijo Baye, según un comunicado de prensa de la WUJS. “Israel tiene las fronteras abiertas para cualquier judío que quiera volver a casa, sin embargo esto no parece ser cierto para los judíos etíopes”.

Baye subrayó que mientras que otros miembros del WUJS habían mencionado que el promedio del proceso de aliyá mundial es inferior a 6 meses, los etíopes han estado esperando durante 21 años.

“Al llegar por primera vez a Israel, lo primero que hice fue reunirme con mi familia, a la que no había visto en 21 años”, dijo Baye. “Esta no debería ser la realidad para los judíos que quedan en Etiopía”. No deberíamos tener que suplicar al gobierno israelí que mantenga su compromiso de llevar a los judíos etíopes que quedan a la tierra a la que rezan y anhelan”.

La moción política aprobada por el WUJS mencionó que el gobierno israelí aprobó una resolución unánime para traer el resto de la judería etíope a Israel, pero unos 7.500 judíos etíopes siguen esperando hacer aliyá en Gondar y Addis Abeba. La moción de la WUJS fue aprobada con una mayoría abrumadora y un fuerte apoyo de todos los sindicatos presentes.

“Nosotros, como juventud judía mundial, creemos que debemos mantenernos fuertes y unidos contra la injusticia. Es nuestro deber abogar por esta comunidad para que regresen a la patria judía y se reúnan con sus familias”, dijo el WUJS en el comunicado de prensa.